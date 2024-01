Pagamento da Taxa de Fiscalização e Vistoria com desconto de 20% termina nesta quarta (31)

A Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento comunica aos empresários e comerciantes, que se atentem aos prazos de renovação da Taxa de Fiscalização e Vistoria, que já está disponível e pode ser paga com descontos. O tributo é cobrado pelo poder público a partir do segundo ano de funcionamento da empresa, para obter o alvará de funcionamento, para todas as empresas cadastradas até 2023, em estabelecimentos industriais, comerciais e de prestadores de serviços.

A Taxa de Fiscalização e Vistoria, com desconto de 20%, tem vencimento programado para essa quarta-feira (31/01). De acordo com o Código Tributário Municipal, são oferecidos os seguintes descontos, conforme as datas de pagamentos:

*Até 31/01 – 20% de desconto

*Até 28/02 – 10% de desconto

*Até 31/03 – 5% de desconto

Essas regras, prazos e descontos não se aplicam aos Micro Empreendedores Individuais (MEI), que são isentos conforme Lei Federal 123/2006. Os valores dos tributos são cobrados e calculados com base na atividade primária do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de cada empresa.

Os contribuintes devem procurar o Setor de Tributação no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), na Av. Gov. Júlio Campos, nº 1232, Centro. O horário de atendimento ao público é das 7h às 13h. Também está disponível no GANHA TEMPO, das 08h às 17h, na Avenida das Acácias, n. 280 – Jardim Botânico

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT