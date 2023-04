Pagamentos de tributos e taxas via PIX são retomados

Presidente do Sinapro-MT participou do evento ao lado de dirigentes das demais entidades do sistema, para debater o fortalecimento do mercado de propaganda

Lideranças da propaganda de todo o Brasil, no total de 38 presidentes e diretores dos sindicatos das Agências de Propaganda, reuniram-se na última quarta-feira (29/03), no WTC, em São Paulo, no 1º encontro presencial de 2023 promovido pelo Sistema Sinapro/Fenapro, com o objetivo de discutir iniciativas que podem contribuir para o fortalecimento de todo o ecossistema da comunicação e das entidades.

O presidente do Sinapro-MT, Claudio Cordeiro, participou do encontro, levando as questões relevantes para as agências do estado, as ações realizadas localmente, e como a entidade vai integrar as inúmeras iniciativas que o Sistema Sinapro/Fenapro está colocando em andamento.

“Temos como objetivo macro contribuir para o reposicionamento de relevância das agências de propaganda e a restruturação dos modelos de negócios. Para isso, estamos realizando uma série de projetos e ações, com o apoio das lideranças, visando fortalecer tanto as agências quanto as entidades do nosso sistema”, conta Daniel Queiroz, presidente da Fenapro. Essas ações estão agrupadas no modelo #SinaproForte, cujo lançamento ocorreu em 2022, e que agora ganha corpo com a agenda desenvolvida pelo Sistema Sinapro/Fenapro.

As iniciativas incluem desde o avanço da plataforma Vanpró – Visão do Ambiente de Negócios, de monitoramento do setor; a realização de eventos voltados à capacitação empresarial e profissional, inclusive com a integração do meio acadêmico – no caso do concurso Fenapró Universitário -, e a valorização da atividade através do Festival Nacional de Publicidade. Incluem ainda o desenvolvimento de conteúdos que poderão auxiliar os Sinapros e as agências em seu crescimento, questões como a integração nacional da lista referencial de serviços do setor, a atração e retenção de talentos, o projeto de criação de uma Central de Licitações Públicas, o monitoramento de leis e interlocução parlamentar, e a realização de encontros regionais e nacionais, entre outras ações.

“Como liderança das agências do estado MT, estamos nos engajando nas iniciativas do Sistema Sinapro/Fenapro, que podem contribuir para o desenvolvimento do mercado local e para consolidar o processo de transformação e crescimento das agências de propaganda em nosso estado”, destacou Cordeiro.

Fonte: Sistema Sinapro/Fenapro