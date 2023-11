Pai de estudante afirma que Copa Educa transformou a vida do filho: “Está mais focado na vida e nos estudos”

O pai do estudante Matheus Azevedo Rolon, 18 anos, afirmou que o 1º E-Campeonato Inter Grêmios de Clash Royale – Copa Educa – mudou a vida do filho. O evento foi realizado na terça-feira (14.11), no auditório da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), em Cuiabá.

“A Copa Educa se tornou um marco na vida do meu filho. Após a participação dele nos jogos, perdeu a timidez e ficou mais focado na vida e nos estudos, principalmente”, disse Adriano Rolon, ao pontuar quee, quando ele começou a treinar, tudo começou a mudar.

Matheus cursa o 3º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Rafael de Siqueira, em Chapada dos Guimarães. O jovem foi um dos 2 mil estudantes inscritos na Copa Educa, que começou no dia 1º de junho.

Matheus disse que se sentiu um vencedor por ter chegado entre os 16 jogadores mais bem pontuados, apesar de não ter levado o troféu de 1º lugar.

“Fui eliminado na semifinal e fiquei em 5° lugar na competição, mas, ganhei experiência, muitos amigos, além de uma cadeira e um fone de ouvido gamer nas provas seletivas para a final. Sinto uma enorme felicidade por estar aqui e, também, por aprender a respeitar os meus limites e os limites dos meus adversários nos jogos”, argumentou Matheus.

O professor de Matemática, Flavio Goeegel, foi quem inscreveu Matheus na Copa Educa e disse estar surpreso com a transformação pela qual passou o estudante no decorrer dos jogos. “O Matheus é um grande exemplo de superação. Se recusou, a princípio, mas chegou à final”.

E foi ao professor que Matheus dedicou todas as conquistas pessoais resultantes do seu envolvimento com a Copa Educa. “O professor Flavio foi o grande responsável por eu estar aqui. Acreditou em mim e sempre me mostrou que posso ser um vencedor, além do incentivo também do meu pai, é claro”.

Adriano logo retribuiu a troca de carinho, ao abraçar Matheus mais uma vez. Empolgado, falou que chegou a Mato Grosso vindo do Paraná, há 23 anos, quando fixou residência em Chapada dos Guimarães.

“Nesse período, nunca tinha visto tanto apoio à educação quanto agora. Meu filho tem TV na sala de aula, Chromebook, internet na escola e chip com internet que o Estado deu para ele colocar no celular. Tem, muitas coisas, como a Copa Educa. Isso me faz sentir muito orgulho de morar em Mato Grosso”, concluiu.

Copa Educa

A 1ª Copa Educa – que usa o game Clash Royale – foi lançada em 1º de junho, em Cuiabá, durante o 1º Encontro Estadual de Grêmios Estudantis – ‘Conexão Jovem’, ambos com objetivo de fortalecer o protagonismo juvenil.

Em cinco meses de jogos, o evento contou com mais de 2 mil inscritos e cerca de 370 mil internautas acompanharam as partidas seletivas online.

Clash Royale é um jogo de estratégia em tempo real, divertido e competitivo que leva o jogador a desenvolver habilidades que contribuem com a aprendizagem, além do relacionamento pessoal.

Além dos 16 jogadores, quatro jogadoras também participaram de uma categoria especial denominada ‘As brabas do Clash Royale’, com direito a mesma premiação dos meninos.

O grande campeão entre os meninos foi Henzo Queiroz, da Escola Estadual Ubaldo Monteiro da Silva, de Várzea Grande. Ele recebeu como prêmio um aparelho celular A23, troféu, medalha, headset gamer, estátua da Rainha Arqueira e uma mochila personalizada do game Clash Royale.

Entre as meninas, quem levou o primeiro lugar foi Danielle Barretos de Sales, da Escola Estadual Muralha de Miranda, de Nova Marilândia. Também ganhou um celular A23, além de troféu, medalha, headset gamer, pelúcia de personagem do game Clash Royale, ecobag e camisetas do game.

Para o ano letivo de 2024, a Seduc, planeja a 2ª edição do evento com a meta de dobrar o número de inscritos.