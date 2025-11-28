Painel nacional amplia transparência sobre a vacinação contra a febre amarela e reforça ações de vigilância no país

O Ministério da Saúde lançou o novo Painel da Vacinação contra a Febre Amarela, ferramenta que apresenta, de forma clara e atualizada, informações sobre a cobertura vacinal em todo o Brasil. A iniciativa amplia o acesso a dados estratégicos para gestores, profissionais de saúde e a população, fortalecendo as ações de prevenção e vigilância da doença.

Voltado ao monitoramento da imunização, o painel reúne informações sobre diferentes públicos: crianças a partir de 9 meses, com reforço aos 4 anos; pessoas de 5 a 59 anos sem histórico vacinal (dose única); adultos que necessitam de segunda dose; e idosos, cujo esquema vacinal deve ser avaliado individualmente. Entre as prioridades indicadas pelo Ministério da Saúde estão o reforço da vacinação em estados com circulação ativa do vírus — São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Roraima — e a manutenção da vigilância de casos humanos e epizootias em primatas não humanos.

Transparência

Com acesso aberto ao público, o painel reforça o compromisso da pasta com a transparência e com decisões orientadas por evidências. O recurso também evidencia a atuação integrada entre a Secretaria de Informação e Saúde Digital (SEIDIGI), por meio do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde (Demas), e a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), representada pelo Departamento de Imunização e Doenças Imunopreveníveis (DPNI). A parceria amplia e qualifica os instrumentos de monitoramento das ações de imunização no país.

Ao comentar o lançamento, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Mariângela Simão, destacou a importância do novo recurso para o fortalecimento das políticas públicas de vacinação. “O painel é mais um passo para garantir que cada decisão em imunização seja guiada por evidências sólidas, fortalecendo a proteção da população e a resposta integrada às doenças imunopreveníveis”, afirmou.

Para a secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, a informação qualificada é um pilar estratégico da saúde pública. “Com o novo painel, avançamos na construção de uma saúde digital centrada nas pessoas, com dados acessíveis, interoperáveis e orientados à ação. A ferramenta fortalece a gestão pública ao ampliar a capacidade analítica dos dados de vacinação, com foco na equidade e na resposta territorializada às necessidades da população”.

Integração

Para o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, a oferta de dados claros e integrados é essencial para o aprimoramento das estratégias de vacinação. “Em um cenário de desafios constantes para manter altas coberturas vacinais, ferramentas que organizam e qualificam as informações de saúde tornam-se essenciais para apoiar gestores, pesquisadores e profissionais na tomada de decisões”, ressaltou.

O painel é resultado de um esforço conjunto para qualificar, de forma contínua, o monitoramento da vacinação no país, comentou Paulo Sellera, diretor do Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Dados e Informações Estratégicas em Saúde. “A ferramenta permite identificar com precisão as áreas com baixa cobertura vacinal e direcionar ações de vigilância mais eficazes,

contribuindo para o planejamento estratégico em todos os níveis de gestão e para a alocação mais eficiente de recursos.”

O painel reforça ainda o papel do Programa Nacional de Imunizações como uma das políticas públicas mais importantes da saúde brasileira. A vacinação contra a febre amarela segue como a principal forma de prevenção de casos graves da doença — que pode causar febre alta, icterícia, hemorragias e falência de órgãos — e auxilia na identificação de grupos mais vulneráveis, como homens expostos a áreas rurais e de mata, além de turistas, ribeirinhos e populações que vivem ou trabalham em regiões de floresta.

João Moraes

Ministério da Saúde

Fonte: Ministério da Saúde