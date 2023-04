Palácio da Instrução sedia lançamento de plataforma para promoção de negócios criativos locais

Policiais militares da 11ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (17.04), um homem, de 20 anos, por tráfico de drogas e apreenderam 10 tabletes de substância análogas à maconha e uma porção de cocaína, na região central de Colniza (1.068 km de Cuiabá).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados, após um homem ter recebido uma encomenda via transportadora, que ao realizar a abertura da embalagem notou que o conteúdo aparentava ser entorpecentes.

A vítima relatou ter adquirido cosméticos pela internet e que aguardava a chegada da encomenda, que estava atrasada. Em contato com a empresa, o homem foi informado que a encomenda havia sido extraviada e que iriam providenciar o envio de um novo produto.

Mais tarde, a vítima entrou em contato novamente com os militares, após ter sido questionada por um homem sobre a encomenda recebida. Os policiais saíram em diligência e flagraram o suspeito.

Ao ser abordado, o suspeito não relatou a origem e destino da encomenda. Os policiais identificaram que ele possui passagens por tráfico de entorpecentes e pertence a uma organização criminosa. O suspeito e a carga de produtos ilícitos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.

