Palestra aborda autismo nos aspectos da saúde, direito e educação em Cuiabá

24/08/2023

Maior Festival Gospel do Centro-Oeste será realizado neste sábado (26)

O maior festival gospel do Centro-Oeste “Em Cristo” será realizado neste sábado (26), no Centro Geodésico da América do Sul. O evento começa às 16h, na praça Paschoal Moreira Cabral, localizada em frente à Câmara Municipal de Cuiabá. A entrada é um quilo de alimento não perecível.

O festival vai reunir pastores, ministérios de louvor e terá a apresentação da banda Louvor Aliança. Com o apoio da Câmara Municipal de Cuiabá, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer (SMCEL), Casa do Zeca e o vereador Rodrigo Arruda e Sá, o evento tem como objetivo louvar a Jesus Cristo.

“A nossa comunidade é carente de lazer voltado ao público cristão, de eventos que podemos levar nossas famílias para termos um momento íntimo como nosso Senhor Jesus. Tendo ciência dessa carência, estamos mobilizando diversos ministérios para viabilizar um dia de inteira entrega ao nosso Senhor Jesus”, diz o vice-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Rodrigo Arruda e Sá.

No palco do “Em Cristo”, haverá as seguintes apresentações: Louvor Aliança, Pastora Yasmin Duarte, Comunidade das Nações Music, Pastor Junior Cabral, Pastora Lizandra Cabral, Bispo Gustavo Duarte, Pastora Aline Duarte, Pastor Gesse Oliveira, Pastor Erandi Teodoro, Pastor Ipocran Alves, Pastora Yvy Lobo, Pastora Christiane Ghattas.

Além da apresentação da Banda NO1, Silvani Chaves & banda Shekinah, do Pastor Hilberty Pinheiro, Apóstolo Marcelo Vieira, Bispa Ana Cláudia, Pastor Rodrigo Oliveira, Pastor Valmir e Coral da Igreja Assembleia de Deus.

Durante o evento também será realizada uma feira gastronômica.

MAIS INFORMAÇÕES:

O QUE: Em Cristo: Festival Gospel

DATA: 26/08/2023

HORÁRIO: 16 horas

VALOR: 1kg de alimento não perecível

LOCAL: Praça Paschoal Moreira Cabral (em frente à Câmara Municipal de Cuiabá)

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT