Palestra do CVV marca campanha Setembro Amarelo no MPMT
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional e do Núcleo Vida Plena, realiza nesta terça-feira (30), às 14h, a palestra “CVV – Centro de Valorização da Vida e o Setembro Amarelo”. A iniciativa é alusiva à campanha do mês de setembro é dedicado à conscientização sobre a prevenção do suicídio.Destinada a servidores e membros do MPMT, a palestra tem como objetivo promover a reflexão sobre a valorização da vida, saúde mental e prevenção ao suicídio, fortalecendo o autocuidado e a cultura institucional de apoio mútuo. Como forma de apoio à campanha, os participantes são convidados a vestirem-se de amarelo, cor símbolo da valorização da vida.“A Escola Institucional tem o compromisso de fomentar ações que promovam o bem-estar dos nossos membros e servidores. Essa palestra é uma oportunidade valiosa para refletirmos sobre a importância da escuta, do acolhimento e da valorização da vida”, ressalta o coordenador da Escola Institucional, procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade.A palestra será conduzida pela coordenadora do Serviço Comunidade Cuiabá do CVV, Ana Rosa Ramos Nunes, que atua na unidade desde a sua fundação. Ainda como parte da programação, haverá um bate-papo com integrantes do MPMT, mediado pela psicóloga do Núcleo Vida Plena, Luciana Auxiliadora Fontes Kalix.“O Núcleo Vida Plena tem buscado ampliar espaços de diálogo sobre saúde mental. Essa iniciativa reforça nosso compromisso com o acolhimento e com a promoção de uma cultura de cuidado dentro do MPMT”, destacou a promotora de Justiça e coordenadora do Vida Plena, Gileade Pereira Souza Maia.O evento será realizado de forma híbrida, com transmissão pela plataforma Microsoft Teams e presencialmente no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça. A participação garante certificado aos inscritos que obtiverem aproveitamento mínimo de 75%. A carga horária é de 2 horas.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Município firma acordo com MPMT para proteção e bem-estar de animais
A 4ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município na última sexta-feira (26), com o objetivo de estabelecer medidas voltadas à proteção e ao bem-estar de animais domésticos e equinos. O Poder Executivo se comprometeu a elaborar, no prazo de 30 dias, uma nova legislação sobre o tema, substituindo a Lei Municipal nº 5.399/2025, além de construir ou manter uma casa de passagem para acolhimento dos animais.O acordo prevê que o Município equipe o abrigo com estrutura adequada e profissionais capacitados para realizar atendimentos médico-veterinários ambulatoriais nos animais recolhidos. Também deverá ser estabelecido um protocolo para guarda provisória e adoção. O prazo é de 90 dias para apresentação do cronograma das ações.Outra medida acordada é a implementação do Programa de Tutores Acolhedores, com casas de apoio destinadas a receber animais oriundos da casa de passagem, após esterilização, cadastro e microchipagem. O Município deverá realizar o cadastro de voluntários, fornecer insumos para manutenção e garantir assistência médico-veterinária e vacinação.Feiras de adoção com divulgação dos animais disponíveis também estão previstas, assim como a reinserção dos não adotados na comunidade de origem. Para identificação e controle populacional, o Município se comprometeu a implantar sistema de microchipagem, realizar captura de animais errantes com técnicas que evitem sofrimento e promover programa de esterilização por meio de mutirões e atendimentos gratuitos para famílias carentes.O TAC estabelece ainda que a Unidade de Vigilância de Zoonoses (UZV) seja equipada conforme as normas do Ministério da Saúde. O Município deverá efetivar o Programa de Educação Ambiental em Bem-Estar Animal “Escola Amiga dos Animais”, voltado à formação de valores de respeito à vida, e comunicar casos de maus-tratos à autoridade policial ou ao Ministério Público, com registro fotográfico e laudos.O acordo é resultado de inquérito civil instaurado para adoção de medidas de defesa e proteção dos animais não humanos em Várzea Grande, com foco no resgate, tratamento e guarda de animais domésticos e equinos. Ele atende à Lei Estadual nº 12.391/2024, que trata da proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos no Estado de Mato Grosso, incluindo os animais comunitários.O Município deverá prestar contas das obrigações assumidas, anexando aos autos toda a documentação comprobatória. Em caso de descumprimento, foi estipulada multa diária no valor de R$ 1 mil.O TAC foi assinado pela promotora de Justiça Michelle de Miranda Rezende Villela, pela prefeita Flávia Petersen Moretti de Araújo, pelo procurador-geral do Município, Maurício Magalhães Faria Neto, e pelo secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Sustentável, Ricardo Alexandre da Costa Amorim.
Foto: Prefeitura Municipal.
Fonte: Ministério Público MT – MT
Você sabe o que é Segunda Instância? O TJMT te explica
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) lançou mais um episódio da série “Linguagem Simples”, iniciativa que busca aproximar o cidadão do universo jurídico por meio de uma comunicação clara e acessível. No vídeo, apresentado pela assistente virtual Ju, o tema abordado foi a Segunda Instância, explicada de forma didática e sem “juridiquês”.
No Brasil, a Justiça é organizada em instâncias. A primeira é onde o processo começa, com o juiz analisando provas e decidindo o caso. Já a Segunda Instância, formada pelos tribunais estaduais, como o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, revisa as decisões quando há recurso.
O vídeo detalha que a Segunda Instância não inicia um novo processo, mas revisa decisões da primeira instância. Nessa análise, os desembargadores podem confirmar, modificar ou até anular a sentença, dependendo das provas e argumentos apresentados. É como uma nova chance para o processo ser avaliado e, eventualmente, revisado.
Assista ao vídeo na íntegra:
https://www.youtube.com/watch?v=6N2By51kBD4
https://www.instagram.com/reel/DPJuE2ngbFa/?igsh=MTc2aTY2cjJlYm0xOA
Democratização da Justiça
O episódio integra um conjunto de ações inovadoras do TJMT, por meio do Laboratório de Inovação (InovaJusMT), que desde 2022 adota práticas pioneiras de linguagem simples e comunicação acessível. A iniciativa, inclusive, antecedeu o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2023.
Entre as medidas implementadas pelo TJMT estão o guia Entenda a Sua Audiência, o Manual da Linguagem Simples, o Glossário de Termos Jurídicos, ações de Direito Visual, além de capacitações que já formaram centenas de magistrados e servidores em técnicas de comunicação clara.
Esse trabalho foi reconhecido nacionalmente com o Selo Linguagem Simples 2024, concedido pelo CNJ ao TJMT como forma de destacar tribunais que se tornam referência nessa prática.
Por que simplificar a linguagem é essencial?
De acordo com o CNJ, o uso de uma comunicação mais acessível traz impactos concretos:
Acessibilidade: permite que todos compreendam os termos jurídicos, independentemente da formação;
Segurança jurídica: garante entendimento claro de decisões e atos processuais;
Redução de desigualdades: amplia o acesso equitativo à Justiça;
Eficiência: torna a prestação de serviços da Justiça mais direta e orientada ao cidadão.
Autor: Vitória Maria Sena
