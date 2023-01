Palestra durante a Semana Pedagógica reúne profissionais da Educação, pais e alunos

Prossegue em Cuiabá a programação da Semana Pedagógica 2023. Nesta quinta-feira (26), acontecem palestras online e oficinas presenciais na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ranulpho Paes de Barros, voltadas especialmente aos professores de Educação Física, nos períodos matutino e vespertino.

A Semana Pedagógica é um importante momento de planejamento e formação continuada. Durante os sete dias de formação são abordados temas que afetam o cotidiano das salas de aula e o processo de ensino e aprendizagem, além de subsidiarem os cerca de 9 mil profissionais da Educação do Município na realização do planejamento escolar referente ao Ano Letivo.

Na sala Ipê do Hotel Mato Grosso Palace, nos períodos matutino e vespertino, a palestra irá abordar temas ligados à Gestão de Sistemas, Documentos e Informações. A palestra é voltada para os Técnicos de Administração Escolar (TAE) e secretários escolares.

Na EMEB Ranulpho Paes de Barros, também nos períodos matutino e vespertino, acontece a oficina ‘Dança, História, Ritmo e Movimento – Siriri e Rasqueado’. A oficina é direcionada aos professores de Educação Física.

No Portal da Escola Cuiabana (Canal 1 do YouTube), pela manhã, a palestra tem como tema ‘Estratégias interdisciplinares para potencializar o processo de ensino e aprendizagem por meio do Laboratório Móvel Didático’. O publico alvo são os professores do Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano e professores de Ciências) e professores do 6º ao 9º Anos.

No período vespertino a palestra vai abordar as habilidades essenciais para progressão da aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental, no ensino da Matemática, com a formadora Prof.ª Drª Katia Stocco Smole, do Instituto Reúna. A palestra terá como publico alvo, os professores do 1º ao 5º Ano, professores de Matemática e professores do 6º ao 9º Anos.

Online

No Canal 2 da Escola Cuiabana no YouTube, nos períodos matutino e vespertino a palestra abordará o tema ‘A Construção do Processo de Leitura e Escrita na Prática da Educação Infantil’ com a palestrante Prof.ª Drª Juliana Santana, da Editora Aprender, para os professores da Educação Infantil (Pré-Escola e coordenadores pedagógicos).

No Canal 1, às 18:30h, a palestra ‘Família, escola e comunidade: o trio em sintonia’ vai reunir os profissionais da rede, estudantes, pais , responsáveis e membros dos Conselhos Deliberativos das Unidades Educacionais (CDUE). O palestrante será o psicólogo Guilherme Davolli, da Editora Moderna.

Serviço:

Semana Pedagógica 2023

Período – 19 a 27 de janeiro

Modalidade – Presencial e online

Canais da Escola Cuiabana no YouTube, Hotel Mato Grosso Palace