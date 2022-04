Palestra sobre o CPC e o Processo Administrativo será nesta quarta-feira

Crédito: Agência CNM

Mais de seis mil pessoas entre prefeitos, vereadores e gestores municipais se inscreveram e garantiram presença na XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que terá início nesta segunda-feira (25) e segue até quinta-feira (28).

Com o tema Município: o caminho para um Brasil melhor, a abertura oficial da Marcha será na terça-feira, 26 de abril, e contará com a participação de autoridades dos três Poderes, inclusive do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nos dias 26 e 27 de abril, os participantes devem conferir, também, debate de pré-candidatos à Presidência da República: Luiz Inácio Lula da Silva, André Janones, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, João Dória e Ciro Gomes.

Durante a Marcha, os participantes podem receber atendimento técnico especializado de acordo com a realidade municipal. Além disso, pode participar de plenárias temáticas sobre assuntos diversos que afetam diretamente a administração local.

Cerca de 130 pessoas, entre prefeitos, vereadores e outras lideranças municipais de Mato Grosso confirmaram participação no evento. O presidente da AMM, Neurilan Fraga, que vai liderar os prefeitos de Mato Grosso, afirmou que a expectativa é que a Marcha resulte em importantes avanços institucionais para os municípios. “Teremos a presença de várias lideranças nacionais, de representantes do Executivo e do Legislativo que vão debater as nossas demandas municipalistas. Vamos nos mobilizar para garantir apoio a projetos em tramitação no Congresso e assegurar a aprovação de matérias importantes ainda este ano”, assinalou.

Como já é tradição, será realizada uma reunião com a bancada federal de Mato Grosso para debater os projetos municipalistas em tramitação no Congresso. O encontro está previsto para o dia 27 à tarde, na Câmara Federal, com a participação do presidente da AMM, prefeitos, senadores e deputados.

A programação inclui a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 13/2021 que ocorrerá na quarta-feira, dia 27, em sessão solene do Congresso Nacional. Demandada pelos prefeitos, a medida isenta de punição os gestores que não conseguiram investir o mínimo constitucional em educação – de 25% da receita via impostos – nos anos de 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. Os participantes vão conferir, ainda, pautas de interesse da gestão, além de Seminários Técnicos, espaço para o Movimento Mulheres Municipalistas (MMM), Fórum de Vereadores, plenária com a participação dos órgãos de controle, encontro de bancadas parlamentares, entre outros momentos fundamentais para a gestão local.

A programação completa pode ser conferida no site oficial da Marcha.