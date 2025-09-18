JUSTIÇA
Palestrante defende modelo focado na segurança alimentar e nutricional
Pela primeira vez dentro de um ambiente do Sistema de Justiça, o engenheiro florestal doutor em Meio Ambiente Julian Perez-Cassarino, membro da direção da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, enfatizou o protagonismo do Ministério Público de Mato Grosso em debater o assunto. O palestrante abordou o tema “A necessidade do enfoque da Segurança Alimentar e Nutricional nos Sistemas Alimentares”, logo após a abertura oficial do evento Cibus Veritas: Comida de Verdade para Todos, Agricultura Familiar contra a Fome, na manhã desta quinta-feira (18).
“O debate que o Cibus promove é fundamental para a sociedade brasileira hoje. A gente vê o Ministério Público atuando de forma clara para garantir a realização desse direito humano à alimentação. Isso é essencial para que a população conheça seus direitos, entenda o que é uma alimentação adequada e saudável, e passe a exigir e atuar para que esse direito seja efetivado. E o que a gente vê aqui em Mato Grosso é um Ministério Público que se abre para ouvir a sociedade, trazer informações, qualificar o debate. É uma iniciativa fundamental, que se torna referência para os demais Ministérios Públicos do país”, destacou.
O palestrante agradeceu pelo convite, lembrando que já teve a oportunidade de falar sobre o tema em espaços distintos como acadêmicos, eventos e encontros da sociedade civil e também no Legislativo. “Mas nunca tinha tido a oportunidade de estar no espaço do Ministério Público e do Sistema de Justiça. E acredito que esse é um tema fundamental de ser abordado, conduzido e levado adiante. Afinal, quando falamos de alimentação, e eu vou tratar disso aqui, nós estamos falando de um direito humano. E a realização desse direito, a garantia desse direito, é uma obrigação dos Estados nacionais”, argumentou.
Julian Perez-Cassarino falou sobre a perspectiva da segurança alimentar e nutricional nos sistemas alimentares, especialmente no campo da produção e do abastecimento de alimentos. Assim, começou questionando se o sistema alimentar atual é, de fato, um sistema com foco na segurança alimentar e nutricional, como prevê a lei. Ao longo da exposição, mostrou que não, que o sistema alimentar predominante na sociedade é o chamado sistema hegemônico, voltado para o lucro e para a mercantilização dos alimentos.
Segundo o palestrante, o Brasil tem uma Constituição “extremamente avançada no que diz respeito aos direitos humanos e sociais”, o que permite sustentar iniciativas importantes como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema público de educação. No entanto, de forma curiosa, o direito humano à alimentação não estava explicitamente previsto na Constituição de 1988, aparecia apenas de forma implícita, associado à dignidade humana. Isso gerava uma grande contradição: a Constituição assegurava o direito ao trabalho, à educação e à saúde, mas não mencionava de forma clara o direito à alimentação.
“Como é que a gente realiza todos esses direitos se não tem o que comer? Por isso é fundamental explicitar e incorporar o direito humano à alimentação adequada na Constituição. Ele é um direito anterior à realização de todos os outros”, asseverou.
Diante da possibilidade de um sistema alimentar altamente produtivo, o expositor apontou o paradoxo da fome: “Nós definitivamente não temos um problema de falta de alimentos no mundo. O que temos é um problema de distribuição e acesso. Podemos até questionar o tipo de alimento que estamos produzindo, mas não há escassez, o problema é o acesso. Esse é um dos retratos do nosso sistema alimentar. E o outro retrato é que nós, que conseguimos acessar os alimentos, muitas vezes estamos consumindo uma alimentação de baixíssima qualidade. Isso faz com que o número de pessoas com sobrepeso e obesidade já seja maior do que o de pessoas em situação de fome. E, apesar de essas pessoas não serem consideradas desnutridas, elas estão mal nutridas. E isso tem um impacto gigantesco nos nossos ecossistemas e nos nossos sistemas de saúde”, defendeu.
Ao apresentar os dados do relatório The State of Food Security and Nutrition in the World (Sofi), o palestrante defendeu que, do ponto de vista ético e humano, a porcentagem da população mundial em situação de fome deveria seguir uma curva sempre descendente. No entanto, ela sobe e desce ao sabor dos movimentos econômicos, especialmente dentro do sistema alimentar. Hoje, cerca de 8,2% da população mundial está em situação de fome.
Julian Perez-Cassarino também questionou qual deveria ser o enfoque da alimentação: se como um direito humano ou como uma mercadoria. “Um sistema alimentar desenhado para o lucro é baseado em um modelo agrícola hegemônico, centrado na monocultura, na industrialização voltada ao desenvolvimento de ultraprocessados, em um mercado altamente concentrado e na incapacidade de garantir o direito humano à alimentação adequada, tanto do ponto de vista do acesso aos alimentos quanto da qualidade da alimentação”, revelou.
Segundo ele, o modelo de produção agrícola atual é baseado na privatização e industrialização das sementes (como os híbridos e transgênicos), na introdução de maquinário com consequente redução da mão de obra, no uso de agrotóxicos para controle de pragas, doenças e plantas invasoras, na aplicação de nutrientes sintetizados quimicamente (adubos químicos), na integração com o complexo agroindustrial e na produção voltada para exportação.
Utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a área colhida no Brasil, o palestrante fez uma comparação com o crescimento da população no mesmo período. “Entre 2007 e 2016, a população brasileira cresceu cerca de 11%. Nesse mesmo período, a área colhida de soja aumentou 40%, a de milho 8% e a de cana-de-açúcar 31%. Agora, olhando para os principais produtos de consumo interno, os dados mostram uma tendência oposta: a área colhida de feijão caiu quase 50%, o arroz também teve uma redução próxima de 50%, a área de trigo aumentou apenas 15%, enquanto a mandioca caiu cerca de 35% e a banana, 10%”, apontou.
Sob o ponto de vista do doutor em Meio Ambiente, é esse movimento que pode fazer o Brasil se tornar uma Venezuela. “Porque a Venezuela foi um país que, historicamente, não se preocupou em produzir seus próprios alimentos, já que produz o bem de maior valor do mundo, que é o petróleo. Então, como tinha petróleo, sempre trocava por alimentos de outros países. E o que nós estamos fazendo no Brasil? Estamos nos tornando, fundamentalmente, um país produtor de soja. E daqui a pouco, vamos estar exportando soja para importar os alimentos que consumimos internamente”, argumentou.
Assim, considerou que, embora o modelo hegemônico traga divisas para o país, ele também impõe custos ao Estado brasileiro: custos ambientais, impactos na saúde humana e prejuízos econômicos.
Biodiversidade – Julian Perez-Cassarino alertou que o modelo alimentar hegemônico está levando à substituição de ecossistemas altamente biodiversos por sistemas extremamente simplificados, baseados em monoculturas. Isso resulta na perda da fertilidade química, física e biológica dos solos, além de provocar desequilíbrios na fauna e na flora. “O sistema alimentar hegemônico hoje é o principal fator de perda da biodiversidade”, consignou.
Assim, defendeu a construção de um sistema alimentar com enfoque na segurança alimentar e nutricional. “A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (Lei 11.346/06)”, destacou.
Segundo o expositor convidado, esse é o entendimento que o Estado brasileiro reconheceu com a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) e a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).
Por fim, explicou o que é necessário para fazer a transição de um sistema alimentar hegemônico para um sistema centrado na segurança alimentar e nutricional.
“Para ter um sistema alimentar que promova a segurança alimentar e nutricional e, por consequência, realize o direito humano à alimentação adequada, nós precisamos transitar de um sistema alimentar onde prevalecem esses circuitos longos e complexos, da produção em monocultura que vai para a grande indústria, para trabalhar com circuitos curtos e simples, da feirinha, com o fortalecimento dos cinturões verdes. Para que tenha um foco de segurança alimentar, temos duas grandes dimensões: a dimensão dos alimentos, que é como a gente produz e acessa os alimentos, e a dimensão da alimentação, que é como a gente se apropria desses alimentos, que é tão importante quanto”, defendeu.
Agricultura familiar – “A agricultura familiar é extremamente mais eficiente do que o agronegócio. É que não dá pra medir eficiência apenas pelo número de dólares que entram no país. Eficiência também é o quanto se economiza de recursos para gerar esses dólares, o quanto se conserva do meio ambiente e o quanto se gera de emprego”, exprimiu.
De acordo com o palestrante, em nível global, o que se chama de rede camponesa (que inclui agricultores familiares, pescadores e pastores nômades) é responsável por 70% da alimentação do planeta, consumindo apenas 20% dos combustíveis fósseis. Enquanto o modelo alimentar hegemônico consome cerca de 80% da água doce disponível, a rede camponesa utiliza apenas 10%.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
MP reforça compromisso com a cidadania no Mutirão Pop Rua Jud/MT
O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) participou ativamente do Mutirão Pop Rua Jud/MT, realizado nesta quinta-feira (18), no Ganha Tempo da Praça Ipiranga, no Centro de Cuiabá. A iniciativa, promovida pelo Poder Judiciário em parceria com a Defensoria Pública, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e diversas instituições públicas e da sociedade civil, tem como objetivo garantir o acesso à justiça e aos direitos fundamentais às pessoas em situação de rua.Durante o mutirão, os promotores de Justiça Rodrigo de Araújo Braga Arruda e José Jonas Sguarezi Júnior, e a promotora de Justiça Élide Manzini de Campos, em conjunto com as equipes da Ouvidoria-Geral do MPMT, sob a coordenação da procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, realizaram atendimentos voltados especialmente à população em situação de vulnerabilidade social e jurídica, com foco nos recuperandos em cumprimento de pena nos regimes aberto e semiaberto.A procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos destacou a importância da escuta ativa da população e reforçou o compromisso da Ouvidoria com esse público: “Aliás, é um trabalho que nós da Ouvidoria gostamos de fazer e participar. Somos chamados para todo esse tipo de evento, até porque nossos eventos são direcionados a esse público carente. Esse evento é exatamente o público-alvo que nós costumamos atender.”A promotora de Justiça Élide Manzini de Campos ressaltou o papel do Ministério Público na regularização de penas e na promoção da dignidade humana. “Hoje, aqui no Pop Rua, nós estamos fazendo atendimento especificamente aos moradores de rua que estão em cumprimento de pena. Então, todo o pessoal em situação de rua que tem pena a cumprir, que está no regime semiaberto, aberto, que usa a tornozeleira, nós estamos atendendo e verificando a situação de pena e o que pode ser feito para regularizar, dar seguimento, com relação às penas de multa”, explicou.Já o promotor de Justiça José Jonas Sguarezi Júnior falou sobre quão significativa é essa atuação conjunta. “É importante deixarmos os gabinetes e virmos para onde a população efetivamente está. Nesse caso, mesmo se tratando de uma população egressa do sistema prisional no regime semiaberto, é importante que a gente também garanta os direitos, a dignidade humana, pois eles estão numa situação de enorme vulnerabilidade. Certamente uma das piores situações, que é a situação de rua.”O juiz da 2ª Vara da Execução Penal Geraldo Fidelis também reconheceu a importância da atuação do MP: “Nós temos que enxergar o problema não com os nossos olhos de juízes, promotores, defensores, mas com os olhos deles, da pessoa que está em condição de rua. Eles têm em nós pessoas intocáveis que estão nos nossos fóruns, nossos palácios. Nós temos que sair de lá, vir para a realidade deles aqui, numa parceria inédita. O Ministério Público manifesta nos autos, analisando, verificando pedido da Defensoria Pública. Saímos daqui arrepiados de emoção, de pessoas que estão resgatando suas vidas.”O Mutirão Pop Rua Jud/MT é uma estratégia prevista na Política Nacional de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e suas interseccionalidades, instituída pela Resolução 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ação reafirma o compromisso do Ministério Público com a promoção da cidadania, da dignidade humana e da justiça social.
Fonte: Ministério Público MT – MT
JUSTIÇA
Cáceres sedia 4ª edição do TJMT Inclusivo em evento gratuito e aberto ao público
O evento, que permanece com as inscrições abertas, será realizado de forma híbrida, presencialmente e pela plataforma Teams, e contará com carga horária de 24 horas. A iniciativa tem como objetivo capacitar magistrados, servidores, profissionais da área da saúde e educação, além de familiares, estudantes e a sociedade em geral, para promover a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e incentivar práticas inclusivas no cotidiano e também no âmbito do Poder Judiciário.
A vice-presidente do TJMT e presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, destaca que o projeto representa uma oportunidade fundamental de formação e troca de experiências, voltada para diferentes públicos.
Segundo a magistrada, a capacitação busca preparar magistrados para compreenderem aspectos legais e sensíveis em processos judiciais que envolvam pessoas com TEA, ao mesmo tempo em que fomenta a inclusão social, o respeito à neurodiversidade e a legislações específicas, benefícios sociais e recursos de apoio.
A programação terá início às 8h, com credenciamento dos participantes, e a abertura oficial contará com a presença da desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e do juiz diretor do Fórum de Cáceres, José Eduardo Mariano. Ao longo do dia, os participantes assistirão oito palestras conduzidas por especialistas renomados e também por famílias atípicas que compartilharão suas vivências.
Entre os destaques estão a performance artística da escritora e servidora do TJMT Ceila Mônica de Moura, que abrirá a programação, a palestra “Lugar de autista é onde ele quiser estar”, com o ativista Nicolas Brito Sales, a exposição da doutora em neurociências Anita Brito sobre inclusão social e neurodiversidade, além da fala do neurologista pediátrico Marino Miloca a respeito das atualizações sobre o autismo e seus impactos na sociedade.
No período da tarde, o público acompanhará ainda debates sobre tratamento, acolhimento, experiências familiares e, no encerramento, uma análise sobre o TEA sob a ótica dos tribunais, ministrada pelo juiz auxiliar da Vice-Presidência do TJMT, Antônio Veloso Peleja Júnior, e pela juíza Renata Do Carmo Evaristo Parreira.
Em sua quarta edição, o TJMT Inclusivo já passou pelas comarcas de Sinop, Sorriso e Cuiabá, consolidando-se como um espaço de reflexão e capacitação que coloca em prática as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que incentiva a adoção de medidas de acessibilidade e inclusão para que a Justiça se torne mais eficaz e próxima da sociedade. A edição em Cáceres dá continuidade a esse compromisso, reunindo especialistas, famílias e operadores do Direito em um mesmo espaço de aprendizagem.
Acesse este link e confira a programação completa.
Leia mais
Capacitação em Autismo terá palestras com especialistas da Saúde e do Direito e famílias atípicas
Judiciário de Mato Grosso promove evento de capacitação e conscientização sobre autismo em Cáceres
Autor: Flávia Borges
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
Max Russi derruba veto que garante programa de prevenção à Endometriose
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Bombeiros militares resgatam arara-canindé encontrada com ferimentos na asa em condomínio residencial
MP reforça compromisso com a cidadania no Mutirão Pop Rua Jud/MT
Palestrante defende modelo focado na segurança alimentar e nutricional
Segurança
Polícia Militar e Sema apreenderam 47 quilos de pescado em Barão de Melgaço
Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) apreenderam 47 quilos de...
Polícia Civil prende motorista de aplicativo suspeito de estupro de passageira
A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) de Cuiabá, prendeu, nesta...
Polícia Civil apreende adolescente em conflito com a lei em Alta Floresta
Um adolescente procurado pela Justiça pelo cometimento de ato infracional, foi apreendido pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (18.9), no município...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Festeja: Prefeito e governador participam do pré-lançamento de indústria de Etanol de Milho em Sinop
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Relatório técnico aponta risco estrutural e ambiental na UHE Colíder
-
CIDADES5 dias atrás
Show de Leo Santana no Festeja Sinop reúne multidão no Gigante do Norte
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Sema inicia 7ª edição do Mutirão de Conciliação Ambiental na segunda-feira (15)
-
ELEIÇÕES3 dias atrás
São Félix do Araguaia: Justiça Eleitoral realiza mutirão no distrito de Espigão do Leste
-
CIDADES6 dias atrás
Força Tática prende homem por tentativa de feminicídio em Rondonópolis
-
Saúde2 dias atrás
Ministério da Saúde começa a emitir Cartão SUS com base no CPF
-
CIDADES3 dias atrás
Prefeitura de Sinop abre intensivo de matrículas para novos cursos do Qualifica Turismo