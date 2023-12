Papai Noel volta ao Pedra 90 durante Natal da Gente 2023 trazendo gincanas e animação infantil

Quem pensa que o Natal para as crianças se resume a conhecer o Papai Noel e fazer pedidos de presentes se surpreenderia com o Natal da Gente 2023 realizado nesta quarta-feira (20) no bairro Pedra 90 em Cuiabá. A imagem singela e felpuda do bom velhinho conviveu muito bem com os gritos de alegria da gurizada que se amontoava à beira do trem de Noel para participar das gincanas e brincadeiras natalinas.

A alegria da criançada fez parte do retorno do evento ao Pedra 90, bairro de 28 mil habitantes que recebeu pela segunda vez o projeto, idealizado pela primeira-dama Márcia Pinheiro e realizado pelo prefeito Emanuel. A volta do Natal da Gente ao segundo maior bairro de Cuiabá permitiu que moradores prestigiaram o clima natalino e garantiu a diversão àqueles que voltaram ao local.

Uma das personagens que garantiu essa diversão foi a mamãe Noel Bianca Alves, que trabalha com animação infantil para Tia Hanna Produções. Ela conta que essa é a primeira vez das gincanas no Natal da Gente 2023.

“Gostamos de fazer brincadeiras antigas, como dança da cordinha e estátua, para eles relembrarem a infância”, diz a animadora. “Nós fazemos esse tipo de brincadeira também para sentir como as crianças são, se são mais ou menos agitadas, quando tem bastante criança como aqui elas gostam de estar presentes e participam de tudo”, completa.

O vereador Dídimo Vovô acompanhou o Papai Noel em seu trem estacionado na Praça Ana Martinha, ponto de encontro dos moradores do bairro. Feliz com a diversão da gurizada, Dídimo diz se sentir realizado.

“O Pedra 90 é o segundo maior bairro de Cuiabá, então é um motivo de gratidão nossa ao prefeito Emanuel Pinheiro e é também um reconhecimento do prefeito ao bairro, é uma vitória nossa e de todos aqueles que nos apoiaram”, afirmou o vereador Dídimo Vovô.

Natal pela primeira vez

Uma das moradoras do bairro que não tiveram a oportunidade de conhecer o evento na primeira passagem pela região, foi Simone Santos, mas dessa vez não perdeu a chance. Ela levou os filhos de 5 e 12 anos para conhecer o Papai Noel e a personagem Elsa, do famoso filme Frozen.

“Quando veio a primeira vez nós não estávamos no bairro”, explica Simone ao lado dos seus dois filhos. “A sensação de ver eles felizes é algo maravilhoso”.

O morador Anderson Soares trouxe seu filho de 3 anos também pela primeira vez. Anderson preferiu ficar ao pé da carreta de luz onde a criança vê o Papai Noel, aguardando reduzir a fila para ver o bom velhinho.

Mãe de três filhos – Lívia Vitória, Ágata e Davi Luiz – Liandra Aguiar disse não ter ouvido o pedido dos filhos ao Papai Noel, mas logo é corrigida por Lívia, a mais velha: “Eu pedi um celular”, diz a criança, esperançosa por ser atendida.

Liandra não trouxe os três pequenos no primeiro dia do Natal da Gente, mas nesta quarta-feira fez questão de não perder. “Não vim no primeiro dia, só hoje, mas foi legal porque vi eles alegrando bastante, bastante mesmo”, diz a mamãe.

Natal pela segunda vez

Parte da população que visitou o evento natalino na abertura repetiu a dose nesta quarta-feira. É o caso da moradora Luciane Almeida, que levou o filho Heitor de 3 anos para conhecer personagens como Olaf, da animação Frozen da Disney. “É algo muito bom para o bairro, o Heitor gostou tanto que abraçou o Papai Noel”, afirmou.

Moradora do Pedra 90 há 18 anos, Marciele Marques diz conhecer “quase todo mundo” no bairro. Mãe de uma filha de 1 anos e 8 meses, Marciele voltou ao Natal da Gente depois do sucesso da inauguração. “Esses eventos que estão acontecendo no Pedra 90 são muito bons para nós moradores dos bairros”, disse.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT