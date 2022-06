Para Jayme Campos, se Pivetta não se recandidatar a vice-governador, o escolhido deve ser Cidinho Santos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho (União Brasil), afirmou à imprensa nesta quarta-feira (1), que não endossa o nome do ex-senador Cidinho Santos, do mesmo partido, para ser o candidato a vice-governador de Mauro Mendes, caso se consolide o projeto de reeleição para as eleições deste ano. Botelho também descartou a possibilidade de Mendes recuar da disputa.

Cidinho Santos, conforme matéria na imprensa, teve seu nome escolhido pelo grupo aliado de Mendes para ser o candidato a vice-governador. “Não endosso… não sei e nem endosso, porque se o Otaviano não for, nós temos que fazer uma discussão, então não tem esse negócio de que estou endossando um nome que vem de cima para baixo. Tem que passar por uma discussão com toda a base. Isso precisa ser discutido com todo mundo”, afirmou.

Conforme Botelho, “ano passado nós conversamos com o governador no sentido de que se o Pivetta fosse o candidato, tudo bem, do contrário, que se abrisse uma discussão com toda a base, com a Assembleia e com todos os companheiros de partido. Eu espero que seja feito isso”, completou sobre o assunto.

Questionado se o pedido de licença do governador Mauro Mendes para acompanhar a primeira-dama, Virgínia Mendes, em um tratamento de saúde pode prejudicar a pré-campanha eleitoral, ou até mesmo uma desistência do governador em ir para a reeleição, Botelho descartou. “Não atrapalha, isso é um problema pessoal, familiar. Nós vamos continuar trabalhando, ele vai ficar mais recolhido com a família, é um direito e ele deve mesmo ficar. Acho que não tem essa possibilidade dele desistir da reeleição”.