Parada Natalina atrai visitantes e desperta emoção e alegria na população

Uma das atrações mais esperadas no Natal dos Sonhos, a Parada Natalina, foi realizada ontem (8), saindo da praça Plínio Callegaro. O Papai Noel e cerca de 90 personagens desfilaram pela principal avenida do município, Governador Júlio Campos. Durante todo o trajeto uma multidão acompanhou tirando fotos e interagindo com os personagens. Com os olhos brilhando, as crianças admiravam o momento, que seguiu até a praça da Bíblia.

Acompanhada da mãe e do irmão, a pequena Thaylla Mikaella Borges, estava radiante com os diversos personagens e atrações. “Eu achei bem legal aqui, tem tudo que eu queria. As princesas estão bem bonitas , as bailarinas, os anjos, a decoração tá linda , a roda gigante também, eu amei”.

Muito animada, a Maria Luiza Monteiro descreveu a emoção de ver a Parada Natalina. “Eu achei incrível, principalmente os detalhes de cada personagem, o meu personagem preferido foi a Cinderela, a Branca de Neve, todos não tem opção, eu amei todos”.

Nesta semana excepcionalmente a Parada Natalina foi realizada na sexta-feira. Os próximos desfiles serão aos sábados, dias 16/12 e 23/12. A população também pode aproveitar para visitar a casa do Papai Noel e a casa de gelo, que ficarão disponíveis para visitação até dia 23/12, de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h30, aos sábados das 18h às 22h e domingos das 17h às 22h.

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT