Paralisação nos EUA deixa mercado de soja ‘no escuro’ e exige cautela do produtor brasileiro

O produtor rural brasileiro começa a semana diante de um cenário de incertezas no mercado de soja. A última semana foi marcada por baixa liquidez nos negócios e dificuldades na formação de preços dentro do Brasil, reflexo direto da instabilidade vinda dos Estados Unidos e da valorização do dólar.

O principal fator internacional foi a paralisação do governo americano, conhecida como shutdown, uma situação em que parte dos órgãos públicos dos Estados Unidos suspende suas atividades por falta de aprovação do orçamento federal. Isso inclui o Departamento de Agricultura dos EUA, responsável por divulgar dados oficiais fundamentais para o funcionamento dos mercados globais de grãos. Sem esses relatórios, como o acompanhamento das condições das lavouras e o boletim mensal de oferta e demanda, operadores e exportadores ficam sem referência para tomar decisões, tornando o ambiente mais incerto e cauteloso.

Com menos informações à disposição, o pregão da Bolsa de Chicago apresentou quedas nos contratos futuros da soja, e o próprio volume negociado ficou abaixo do usual. Essa ausência de dados oficiais aumentou o risco percebido entre compradores e vendedores, tanto no Brasil quanto fora dele.

No mercado brasileiro, o reflexo imediato foi a diminuição do ritmo dos negócios e negociações travadas entre produtores e compradores, já que ambas as pontas preferiram aguardar sinais mais claros do mercado externo. Mesmo assim, a alta do dólar serviu como um colchão de proteção para os preços internos, promovendo ajustes pontuais em algumas das principais praças do país.

Em Passo Fundo (RS), a saca de 60 quilos subiu de R$ 129,00 para R$ 132,00, enquanto em Cascavel (PR) houve alta de R$ 131,00 para R$ 135,00. No porto de Paranaguá, a valorização foi de R$ 2,50 na semana, atingindo R$ 137,50 por saca. Em outras regiões como Rondonópolis (MT), o preço ficou estável em R$ 125,00.

Segundo especialistas, o quadro deve continuar marcado por cautela enquanto persistir o impasse orçamentário nos Estados Unidos, pois a retomada dos boletins oficiais é essencial para orientar tendências e decisões de curto prazo.

Paralelamente, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China seguem no radar, influenciando o fluxo internacional da soja e abrindo espaço para o Brasil ocupar parte da tradicional janela americana de exportações.

Projeções de consultorias do setor apontam que as exportações brasileiras podem alcançar 111 milhões de toneladas em 2026, acima das 107 milhões previstas para 2025, favorecidas pela demanda firme da China e pela competitividade da oleaginosa nacional. O esmagamento também tende a crescer levemente, reforçando o papel do Brasil como principal fornecedor global de soja.

Diante desse cenário, o produtor deve manter atenção redobrada ao câmbio e aos desdobramentos do quadro político americano. O momento requer estratégia e flexibilidade na hora de comercializar a produção, aproveitando oportunidades que possam surgir com a valorização do real ou com mudanças no cenário externo.

Enquanto os dados dos Estados Unidos não voltarem a ser publicados, o planejamento cuidadoso e o acompanhamento das notícias internacionais tornam-se ferramentas essenciais para garantir bons resultados no campo.

