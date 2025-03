Parceria amplia assistência em Várzea Grande

Segunda edição do programa será realizada no bairro Construmat, nesta sexta-feira, dia 28

A Secretaria Municipal de Gestão Fazendária de Várzea Grande estará presente, nesta sexta-feira, dia 28, na segunda edição do programa Acelera VG, que será realizada no bairro Construmat. A Pasta estará prestando atendimentos, bem como emissão de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), boleto de parcelamento de tributos e orientações.

Conforme o secretário de Gestão Fazendária, José Francisco Mazzuco Júnior, durante o evento, os munícipes poderão aproveitar os serviços da Secretaria, como também buscar informações acerca do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e programa de Recuperação Fiscal (Refis).

“Nossas equipes estarão no Acelera VG fazendo atendimentos diretos à população. Estamos também atendendo pelo WhatsApp pelo número (65) 98459-8124 para emissão do boleto do IPTU. Nossas equipes estão totalmente preparadas para atender os nossos munícipes, seja no online ou no presencial, seja na Prefeitura, na Subprefeitura ou nas edições do Acelera VG”, disse Mazzuco.

O secretário convida os munícipes em débito com o Município para que regularizem a situação por meio do Refis para que possam usufruir de descontos dentro do IPTU. “O Refis é uma grande oportunidade para os várzea-grandenses estarem com as contas totalmente quitadas junto ao Fisco Municipal com até 95% de descontos sobre multas e juros. Com as contas em dia, os munícipes podem garantir descontos no IPTU, além de outras vantagens e benefícios. Ressalto que a arrecadação é fundamental para o Município investir em melhorias na saúde, na educação e na infraestrutura”, argumenta José Francisco.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT