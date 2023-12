Parceria da Desenvolve MT com municípios fortalece empreendedorismo no interior do Estado

A Agência de Fomento do Estado – Desenvolve MT tem intensificado as ações de acesso a lindas de crédito para os empreendedores de Mato Grosso. Dos R$ 31,9 milhões liberados em concessão de crédito de janeiro até novembro de 2023, parte importante dos resultados foi ao trabalho dos agentes de crédito conveniados com as prefeituras.

Neste ano, 59 municípios foram atendidos principalmente por meio dos agentes de créditos e entidades do comércio, além da plataforma digital, que permite ao empreendedor solicitar seu financiamento de qualquer lugar do Estado.

São 37 prefeituras conveniadas, com a missão de divulgar as linhas de crédito para os empreendedores em seus municípios, e principalmente facilitar o relacionamento com a Desenvolve MT para obtenção de crédito trazendo desenvolvimento local.

Rondonópolis é um exemplo disso, e está entre os três municípios que mais tomaram crédito com a Desenvolve MT, registrando 65 contratos fechados, no total de R$ 1.894.061,50. O Valor foi 26,76% maior que o total liberado em 2022.

Jarmes Freitas é agente em Rondonópolis e ressalta a importância do atendimento. “A liberação de microcrédito ajuda a fomentar a cidade na geração de emprego e renda. O agente tem um papel primordial para o mercado de crédito e para o crescimento de empresas de pequeno e médio porte”, disse.

A capital do Estado está em primeiro lugar no ranking de liberações, registrando o valor de R$ 17.472.797,99, em razão do maior índice populacional. Várzea Grande, que concentra a segunda maior população em MT, ficou em segundo lugar, registrando R$ 2.746.883,46 liberados em créditos.

Destaque também para as cidades de Sinop, em quarto lugar, com R$ 1.444.975,95; em quinta posição está Sorriso, com R$ 896.178,85; em sexta posição está Alto Taquari, com R$ 797.882,99, em sétima posição está Diamantino, com R$773.812,45, Tangará da Serra em oitava posição, com R$ 679.648,68, Jaciara em nona posição, com R$ 605.365,11 e fechando o ranking dos dez municípios que mais tomaram crédito está Lucas do Rio Verde com R$ 604.470,50.

O trabalho dos agentes de crédito é o primeiro contato do empreendedor com a agência, e a ele compete tanto a apresentação das linhas de financiamento, quanto o auxílio relativo ao cadastro e acompanhamento dos processos dos empresários.

Para a assessora técnica da Desenvolve MT Ava Clair isso é um grande diferencial para o sucesso da operação, pois permite que o cliente seja assessorado do início ao fim do processo de requerimento.

“Meu trabalho na coordenadoria de agentes é instrumentalizar a estrutura de apoio para o desenvolvimento do trabalho desses agentes. Essa estrutura conta com treinamento mensal, suporte diário de consulta de processos, viagens de supervisão e alinhamento, envio de materiais gráficos para a composição da estrutura física de atendimento local, acesso a ferramentas e suporte técnico”, explica.

Ainda dentro do quadro de atividades do trabalho, está também a divulgação do programa aos prefeitos, secretários e diretores de associações, visando a parceria com a Desenvolve MT.

Resultado de todo esse trabalho são histórias como a de Arthur Gomes Assis, microempreendedor individual e proprietário da Barbearia 24 de Abril, aberta em 2019, no centro de Alto Taquari.

Ele conheceu a Desenvolve MT durante o lançamento da linha de crédito Jovem Empreendedor, realizado pelo Governo, e entrou em contato pelas redes sociais com uma das agentes do município, que o ajudou a adquirir o financiamento.

“Esse valor me ajudou bastante pois estava em um momento de ampliar a minha barbearia, passando por reformas e comprando móveis novos. Foram apresentadas outras linhas de crédito com outras condições e taxas, mas a linha Jovem Empreendedor foi a que melhor atendeu as minhas condições”, explicou Arthur.

Para o ano de 2024, a expectativa é que a Desenvolve MT amplie ainda mais as parcerias com os municípios, e implemente um modelo de negócio estruturado, em conjunto com o Sebrae MT, visando otimizar a capacitação de agentes de crédito e fortalecer o empreendedorismo mato-grossense.

Segundo o diretor de crédito, Hélio Tito de Arruda, a presença do agente prestando atendimento e orientação ao empreendedor na ponta é fundamental nos municípios.

“A Desenvolve MT tem prestado todo apoio às prefeituras visando a democratização do crédito, os agentes conhecem o dia a dia dos empresários, suas necessidades. Eles têm um papel fundamental de ajudar no fortalecimento desses negócios, não apenas apoiando a liberação do crédito, mas contribuindo com a geração de emprego e renda”, enfatiza o diretor.

(Com supervisão de Livia Rabani)

Fonte: Governo MT – MT