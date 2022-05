Parceria entre a Câmara de Cuiabá e Hospital Geral vai garantir leite materno aos bebês da UTI

A Sala da Mulher da Câmara Municipal de Cuiabá firmou uma parceria com o banco de arrecadação de leite materno do Hospital Geral de Cuiabá, para incentivar o aumento das doações e abastecer os estoques do banco de leite da unidade de saúde. A campanha que será realizada no mês de junho irá beneficiar as crianças que estão em tratamento na UTI neonatal – espaço reservado para tratamento de prematuros e de bebês que apresentam algum tipo de problema ao nascer.

Acompanhado da primeira-dama do Legislativo Amabilla Camargo e a coordenadora da Sala da Mulher Jéssica Fernandes, o coordenador do banco de leite do Hospital Geral, Marcos Vinicius, esteve nesta segunda-feira (30.05), conhecendo a recém inaugurada Sala de Amamentação e a Sala da Mulher do Legislativo. O profissional destacou que a Casa de Leis de Cuiabá pode se tornar o primeiro espaço público a ter um ponto de coleta de leite materno.

“Fico feliz em ver um espaço tão bonito como esse que beneficia as mamães que passam por aqui. Essa parceria vai garantir litros de leite que vão salvar vidas de bebês prematuros. No mês de junho vamos renovar nosso estoque com essa campanha e se tudo der certo vamos deixar uma enfermeira fixa aqui no Legislativo para que a Casa de Leis se torne um ponto de arrecadação de leite materno permanente” comemorou o coordenador.

“Os bebês amamentados com leite humano têm mais chances de uma rápida recuperação, o que também representa uma economia para o Sistema Único de Saúde (SUS), pois o leite materno possui elementos essenciais para a imunidade do recém nascido, que possibilita um menor uso dos antibióticos”, complementou

A primeira-dama do Legislativo Municipal e voluntária na Sala da Mulher Amabilla Camargo comemora a parceria e destaca o trabalho em favor das mulheres. “Nosso compromisso é com as mulheres. Fizemos essa parceria pensando nas mamães que estão com os bebês na UTI. Temos muitas mulheres que passam por aqui todos os dias, se cada uma fizer um pouco vamos conseguir ajudar umas as outras”, disse Amabilla.

O encontro para arrecadar leite materno deve ocorrer no mês de junho na Sala de Amamentação da Câmara de Cuiabá. O evento será aberto ao público.