Parceria entre Governo de MT e CDL garantirá instalação de 300 câmeras na área central de Cuiabá

A parceria entre o Governo de Mato Grosso e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), formalizada na noite desta quarta-feira (27.09), será um marco na transformação da segurança na Capital, conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Célio Fernandes, na assinatura do termo adesão ao programa Vigia Mais MT, com o governador Mauro Mendes.

Nessa primeira etapa, serão instaladas 300 câmeras de videomonitoramento em ruas e avenidas da área central. Esse número atenderá o perímetro de atuação do 1º Batalhão da Polícia Militar, que compreende o Centro e bairros do entorno.

“Dentro do propósito da CDL, que é o de trabalhar para transformar para Cuiabá em uma cidade cada vez melhor para se empreender e morar, estamos unindo esforços agradecidos ao governador pela oportunidade de integrar esse programa”, destacou o presidente da CDL.

De acordo com o Célio Fernandes, 260 comerciantes já foram cadastrados e, por meio da CDL, vão receber e se responsabilizar pelas câmeras instaladas que serão entregues gratuitamente pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, gestora do Vigia Mais no Estado.

O governador Mauro Mendes destacou que, pela amplitude da atuação do Governo em um estado como Mato Grosso, é fundamental contar com a parceria dos municípios na implementação das políticas públicas para abarcar os 141 municípios. Quando essa parceria não acontece no âmbito municipal, unir forças com outras instituições, como está acontecendo com a CDL, se torna necessária.

“Para Cuiabá, estão destinadas 4.700 câmeras. Já imaginaram como será a segurança da população quando todas elas estiverem instaladas? Serão 300 só no centro, nessa primeira fase”, declarou Mauro Mendes. Ele lembrou que 100 estão sendo instaladas nas vias da área do Distrito Industrial e dezenas no entorno do Mercado do Porto, Shopping Popular e de outros espaços públicos como resultado de parcerias privadas.

“Como temos dificuldades em Cuiabá, essas parcerias são fundamentais para estabelecermos um ambiente mais seguro na cidade. Empregar a tecnologia, como estamos fazendo, é trabalhar o princípio da eficiência fazendo mais com menos”, ressaltou o governador.

O secretário de Segurança Pública, coronel Cesar Roveri, explicou que as câmeras entregues gratuitamente aos municípios estão dotadas de inteligência artificial para reconhecimento facial, leitura de placas, entre outros recursos que vão ajudar a fazer a proteção da cidade.

Além da prevenção da violência, intimidando práticas criminosas, Roveri reforçou a importância das imagens captadas pelos equipamentos no planejamento estratégico, investigação e produção de provas.

De acordo com Roveri, em Cuiabá, onde a Prefeitura ainda não aderiu ao programa, parcerias com a CDL começam a permitir que a população seja atendida com recursos tecnológicos voltados à melhoria da segurança pública. “Agradecemos aos senhores que estão vindo, acreditando no programa e contribuindo para o cercamento digital da nossa cidade”, disse o secretário, na assinatura da adesão da CDL.

O secretário lembrou que cerca de 120 municípios, dos 141 do Estado, estão integrados ao Vigia Mais. Em Cuiabá, além da CDL, seis empresas, grupos e associações já se habilitaram e receberam câmeras: Shopping Popular, Mercado do Porto, Hotel Delmond, Vanguard Home, Amaggi e AEDIC(associação de empresas do distrito industrial).

Também participaram do ato de adesão o secretário chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, o vereador Felipe Corrêa, vice-precidente da CDL, Júnior Macagnam, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Mendes, a delegada geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, entre outras autoridades civis, militares e empresários.

Programa Vigia Mais MT

Pela lei que criou o programa, a 11.766/2022, além de órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal, a adesão pode ser feita com entes privados, ou seja, empresas, associações, entre outros.

A exigência é a mesma apresentada aos órgãos públicos, ou seja, que as câmeras sejam instaladas para monitorar ruas, avenidas, praças e outros espaços públicos de interesse da segurança coletiva.

No Estado

Com investimento aproximado de R$ 30 milhões, o Governo do Estado está equipando os 141 municípios com o que de mais moderno em vídeo monitoramento. São 15 mil câmeras distribuídas aos municípios adotando como critérios para definição da quantidade questões como população, área territorial e localização geográfica do ponto de vista das estratégias da segurança pública.

Os equipamentos são entregues em três modelos, fixas, speed domes e OCRs, acompanhadas de suporte de conservação de energia e proteção como nobreacks, switch’s e armários.