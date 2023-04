Parceria entre Governo e municípios inicia asfaltamento da MT-338 em Lucas do Rio Verde

Empreendedores da economia criativa têm até terça-feira (02.05) para se inscreverem na segunda edição do Move_MT, programa que visa impulsionar iniciativas, projetos ou negócios de impacto social que atuam em Mato Grosso. A inscrição é gratuita e pode ser feita online, e nesta edição serão selecionadas 20 propostas via edital de seleção pública.

O Move_MT é um projeto da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), desenvolvido pelo Programa Mato Grosso Criativo em parceria com a Oi Futuro. As inscrições estão disponíveis tanto no site da Secel quanto da Oi Futuro.

Podem se cadastrar empreendedores da economia criativa que atuam nas artes, negócios digitais e criações funcionais. As inscrições são gratuitas. Nos sites da Secel e da Oi Futuro estão disponíveis o edital de seleção pública e vídeos com explicações sobre como participar.

As iniciativas selecionadas irão participar do ciclo de formação de seis meses, com 1.700 horas de capacitação e mentorias sobre gestão, inovação, impacto social, criatividade e comunicação. As capacitações visam amadurecer os processos de gestão, de forma a fomentar o potencial do negócio e o tornar rentável e sustentável.

Ao final da etapa, os cinco negócios melhor avaliados irão receber um prêmio, totalizando R$ 350 mil para as iniciativas. Além disso, os empreendimentos criativos também poderão realizar um intercâmbio no Lab Oi Futuro, no Rio de Janeiro, onde terão oportunidades de viver uma imersão no ecossistema da economia criativa da cidade.

Primeira edição

Na primeira edição do Move_MT, realizada em 2022, foram 243 empreendedores impactados na fase de pré-aceleração e 30 iniciativas selecionadas para a formação. Ao todo, 24 delas chegaram ao final do ciclo de aceleração, que totalizou 1.980 horas de capacitação coletiva e mentorias individualizadas.

Dessas, nove negócios participaram de um intercâmbio no Lab Oi Futuro, espaço idealizado no Rio de Janeiro para impulsionar e conectar artistas e empreendedores da Economia Criativa de diversas regiões do país, e os cinco empreendimentos mais bem avaliados receberam investimento financeiro para ampliar seus negócios: Sumac Records, Encontrei Brechó, Delícias da Rozi, ArtGi e Cadju Filmes.

Serviço

Programa Move_MT 2

Prazo para inscrição: 02 de maio de 2023

Regulamento e formulário de inscrição: oifuturo.org.br/editais/move_mt/ e secel.mt.gov.br/-/edital-move_mt2