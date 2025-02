Parceria entre instituições cria Central de Conciliação da Saúde em Cuiabá

04/02/2025

Câmara de Cuiabá aprova Moção de Aplausos a policial militar que matou criminoso em assalto

Da Assessoria – Vereador Rafael Ranalli

Com 13 votos a favor, a Câmara de Vereadores de Cuiabá aprovou a moção de aplausos ao tenente-coronel da Polícia Militar Otoniel Gonçalves Pinto pelo trabalho de combate à bandidagem na capital cuiabana. A moção de aplausos apresentada pelo vereador e policial federal Rafael Ranalli (PL) foi votada nesta terça-feira (4).

Quando assumiu a vaga de deputado estadual por 30 dias, Ranalli chegou a propor que Otoniel fosse o primeiro a ser condecorado por um projeto de lei que ficou conhecido como “Lei do Abate”, que visava a concessão de honraria a militares que matassem bandidos em legítima defesa.

“Agradeço aos pares do Legislativo que aprovaram a homenagem. Ele é um verdadeiro herói cuiabano. Otoniel, para defender sua família, matou um criminoso que invadiu sua casa. A bandidagem precisa ser tratada com tolerância zero se não, vamos virar um estado do caos”, defende Ranalli.

Ranalli também acredita que o militar deve ser considerado inocente pela Justiça no julgamento que deve acontecer ainda este ano.

“Bandido agora virou profissão? A Justiça não pode condenar Otoniel, que matou em legítima defesa e em defesa de sua família. Imagine se a Justiça o obriga a pagar indenização depois vão pedir INSS, pensão? Os valores estão invertidos”, conclui Ranalli.

Votaram a favor da moção de aplausos:

Rafael Ranalli (PL)

Samantha Iris (PL)

Baixinha Giraldelli (Solidariedade)

Michelly Alencar (União)

Cezinha Nascimento (União Brasil)

Dilemário Alencar (União Brasil)

Sargento Joelson (PSB)

Tenente-coronel Dias (Cidadania)

Alex Rodrigues (PV)

Daniel Monteiro (Republicanos)

Wilson Kero Kero (PMB)

Ilde Taques (PSB)

Dra. Mara (Podemos)