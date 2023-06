“Parceria entre UFMT e Universidade Agrícola do Sul da China só teve êxito com participação do Governo de MT”, afirma reitor

Aconteceu nesta sexta-feira (23) o lançamento do Centro de Língua Chinesa e de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia Agrícola, durante cerimônia realizada no Teatro da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). A iniciativa nasceu a partir de um acordo de cooperação internacional feito com a Universidade Agrícola do Sul da China (SCAU), em uma articulação do Governo de Mato Grosso, para proporcionar o ensino da língua chinesa e ampliar o desenvolvimento científico e tecnológico das ciências agrárias no Estado. O acordo prevê ainda a interação entre os estudantes brasileiros e chineses, por meio de intercâmbios culturais e científicos.

O reitor da UFMT, Evandro Soares, destacou a importância do Governo do Estado na articulação para que o acordo fosse concretizado. Segundo Evandro, o Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso (NURIMAT) teve um papel importante para abrir novos horizontes no desenvolvimento linguístico, científico e cultural de Mato Grosso.

“Essa parceria só teve êxito com a participação do Núcleo de Relações Internacionais do Estado de Mato Grosso, capitaneado pelo Governo do Estado. Tivemos também a participação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) e da Secretaria de Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) para congregar aquilo que temos em comum, que é o estreitamento das relações com as universidades. A gente acredita que por meio da língua, podemos nos aproximar dessa rica cultura chinesa. É uma oportunidade ímpar, tanto para os estudantes de ensino superior, como para toda sociedade mato-grossense”, disse o reitor.

O Centro será instalado dentro do campus Cuiabá da UFMT, por meio da Secretaria de Relações Internacionais da instituição. Para a viabilidade do ensino da língua, a SCAU enviará um professor para conduzir as atividades de ensino da língua chinesa no espaço. Já a coordenação local será representada pela professora Caroline Pereira de Oliveira, Coordenadora de Línguas Aplicadas à Internacionalização da Secretaria de Relações Internacionais (SECRI).

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, participou do lançamento e comentou sobre a parceria. Para Allan, a iniciativa é uma importante ferramenta para fortalecer os laços acadêmicos e econômicos entre Mato Grosso e a China.

“A implantação do Centro de Idiomas é fundamental uma vez que, para darmos seguimento aos grandes negócios que estamos fazendo com o país, precisamos do entendimento da língua. A UFMT é vanguarda mais uma vez ao propor essa parceria, e o Governo do Estado, por meio da Seciteci, vai participar ativamente, incentivando os nossos servidores a aprenderem essa língua milenar”, disse o secretário durante o lançamento.

Outro ponto destacado pelo secretário está na ampliação da oferta de oportunidades para os pesquisadores brasileiros e na possibilidade de estabelecer novas parcerias com uma das maiores economias do mundo.

“A China é uma das maiores economias do mundo e o principal comprador dos produtos brasileiros. Diante disso, queremos trazê-los para dentro do nosso Estado, para que possamos compartilhar tecnologias e implementar empresas de base tecnológica, mas para isso nós precisamos superar a barreira do idioma”, finalizou o secretário.

Durante o lançamento do Centro, o vice-presidente da Universidade Agrícola do Sul da China, Qiu Rongliang, reforçou a importância da cooperação entre China e Brasil. Para Qiu, esse é um importante avanço, fruto da união de esforços entre as autoridades brasileiras e a universidade chinesa.

“Os intercâmbios bilaterais de cooperação entre universidades estão se aproximando com resultados mais frutíferos. A Universidade Agrícola do Sul da China atribui grande importância à cooperação com os países latono-americanos, incluindo o Brasil. Estamos orgulhosos do progresso alcançado com os esforços conjuntos e de realizar essa cerimônia de abertura”, disse o vice-presidente.

O acordo entre as instituições prevê ainda a realização de eventos culturais e de língua chinesa no Brasil e ações que promovam a língua portuguesa na China. Também estão previstos programas de intercâmbio linguístico e cultural de curta duração para alunos e docentes brasileiros.

Também participaram do evento o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Mato Grosso, César AlbertMiranda; o presidente do Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá; o reitor em exercício da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Alexandre Porto; presidente do Ibrachina, Thomas Law; e o vice-presidente do Nurimat, professor Lucas Sousa.

Agenda em Mato Grosso

Ainda nesta sexta-feira (23) a comitiva chinesa acompanhou uma extensa agenda com importantes gestores e pesquisadores que fomentam o desenvolvimento científico e tecnológico no estado. No período da manhã, a comitiva participou de um encontro na Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato). Na ocasião foram apresentados os detalhes do Parque Tecnológico Mato Grosso.

A apresentação foi feita pelo coordenador do Parque, Rogério Nunes, que compartilhou os detalhes da finalização de toda a estrutura física do espaço, que será inaugurado no primeiro semestre de 2024.

Já no período vespertino, a comitiva se deslocou até a sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), para acompanhar uma exposição do que está sendo desenvolvido na área de ciência e tecnologia em Mato Grosso. Nessa agenda, participou o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá.

