Parceria institucional leva palestra sobre a Saúde do Homem à APAE

A Câmara Municipal de Cuiabá realizou, na manhã de ontem (1º), uma roda de conversa sobre Saúde do Homem na Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE Cuiabá). A atividade foi conduzida pela enfermeira da Casa, Aline Fedatto, que destacou a importância de o Legislativo ocupar espaços comunitários e levar orientações de forma acessível aos públicos que mais precisam.

Segundo Aline, a iniciativa surgiu a partir do diálogo permanente entre a Câmara e a APAE, que identificou a necessidade de discutir temas de saúde com os assistidos da instituição.

“A APAE tem desde crianças até pessoas com 75 anos. É um público muito diverso e que, muitas vezes, não tem acesso às informações. Nosso papel lá foi levar orientações sobre saúde física, saúde mental, prevenção, importância dos exames e da prática de exercícios”, explicou.

A enfermeira ressaltou que a participação da Casa de Leis nesses ambientes reforça o compromisso com políticas de cuidado que ultrapassam os limites do prédio legislativo.

“É fundamental que a gente vá até essas pessoas, de forma acessível, criando um espaço acolhedor para perguntas e diálogo”, completou Fedatto.

A assistente social da APAE Cuiabá, Rose Thomman, reforçou que a parceria com a Casa de Leis não é recente, mas vem se fortalecendo ao longo do tempo. Ela destacou a relevância de ações voltadas às pessoas com deficiência intelectual e múltipla, público atendido pela instituição.

“Temos a obrigação de trazer aos nossos atendidos amor, carinho, cuidado com o corpo e com a saúde”.

Rose avaliou a roda de conversa como um momento “tranquilo, leve e muito participativo”, em que os assistidos puderam esclarecer dúvidas e se sentir acolhidos. Para ela, a presença da Câmara no espaço da APAE reforça uma relação de troca e humanização.

“Nossos atendidos visitam a Câmara, mas também é importante que o Legislativo esteja aqui, conheça nossa realidade e compreenda o dia a dia da pessoa com deficiência. Essa parceria nos fortalece e mostra um olhar humanizado e atento às instituições e às pessoas que atendemos”, concluiu Rose.

