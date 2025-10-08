Connect with us

Parceria leva esporte e cidadania a estudantes durante a Expedição Araguaia-Xingu

08/10/2025

Na Escola Municipal São José do Couto, em Campinápolis, o sorriso das crianças se mistura à expectativa pelos jogos interclasse que acontecem antes do fim do ano letivo.

A alegria ganhou um novo impulso com a chegada de materiais esportivos enviados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), em parceria com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu.

O diretor da escola, Sindeilton Martins da Silva, comemorou o apoio, que chegou em boa hora. “As crianças vão gostar muito, porque nós temos um interclasse programado para antes do encerramento do ano letivo. Veio em muito boa hora. A gente só tem a agradecer essa parceria”, celebrou.

Localizada em uma região de difícil acesso, a escola enfrenta desafios logísticos que dificultam o deslocamento até o centro do município. Por isso, a presença da Expedição tem sido essencial.

“Devido à logística, às vezes a pessoa não consegue resolver situações no Judiciário lá em Campinápolis, mas aqui sim, porque a expedição traz tudo para mais perto. Justiça é o que rege, o que ampara e que todos nós precisamos”, destacou o diretor.

Parceria que transforma

O incentivo ao esporte na comunidade foi reforçado por meio da parceria formalizada entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secel.

O termo de cooperação, assinado em Cuiabá, formalizou a doação gratuita de 121 itens de premiação esportiva, incluindo medalhas de ouro, prata, bronze, medalhas de participação e troféus, destinados às atividades esportivas e de lazer realizadas durante a 7ª Expedição Araguaia-Xingu.

O técnico administrativo da Secel, Ézio de Moraes Cardoso, destacou a importância da ação conjunta. “Estamos ajudando as escolas com materiais para que possam realizar os jogos. Eles têm os jogos estudantis e os interclasses, e agora as crianças que participarem vão ter uma lembrança do esporte. É um incentivo que marca”.

Mais do que medalhas e troféus, o gesto simboliza a valorização da infância, o estímulo à prática esportiva e o fortalecimento do vínculo entre instituições públicas em prol da inclusão social.

Os materiais estarão disponíveis ao município para uso exclusivo em atividades esportivas e de lazer, reafirmando o compromisso de promover cidadania por meio do esporte.

Parceiros da 7ª Expedição Araguaia-Xingu

Compõem a lista de parceiros e instituições participantes a Casa Civil, a Proteção e Defesa Civil, a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), nas áreas de Cultura e Esporte, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio do programa Imuniza Mais, e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

Integram ainda o grupo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), o Juizado Especial Volante Ambiental (Juvam), o Programa Verde Novo, a Companhia de Polícia Ambiental de Tangará da Serra, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Detran-MT, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a Polícia Judiciária Civil (PJC), o Exército Brasileiro e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

Somam-se aos parceiros a Defensoria Pública de Mato Grosso, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), o Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa (Nugjur) do TJMT, a Comissão Estadual Judiciária de Adoção (Ceja), a Caixa Econômica Federal, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), a Receita Federal, a Aprosoja e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

A relação de colaboradores contempla também a Energisa, as Prefeituras de Campinápolis e de Bom Jesus do Araguaia, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que realizam atendimentos no município.

