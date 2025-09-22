ELEIÇÕES
Parceria une TRE-MT e Câmara de Cuiabá em projeto sobre consciência política e cidadã para estudantes
Atuar na conscientização política dos jovens eleitores, no exercício do voto e no conhecimento das responsabilidades que envolvem um mandato eletivo. Essa é a linha de trabalho de uma parceria entre a Justiça Eleitoral em Mato Grosso e o Poder Legislativo de Cuiabá. A proposta foi objeto de uma reunião nesta segunda-feira (22), entre a desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), e a vereadora Paula Calil (PL), presidente da Câmara Municipal. O novo projeto será uma combinação de duas iniciativas: o “Voto Consciente”, da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), e o “Cuiabaninhos”, do Poder Legislativo Municipal.
O programa do TRE-MT atua no estímulo à cidadania, despertando nos estudantes a consciência cívica e fortalecendo princípios éticos para uma participação política consciente, livre e democrática, com incentivo ao alistamento eleitoral para a emissão do primeiro título, pelo voto aos 16 anos. O Cuiabaninhos também é uma iniciativa educativa e de cidadania que busca aproximar estudantes do funcionamento do Poder Legislativo municipal, promovendo visitas guiadas, debates e atividades para incentivar a consciência cívica.
A estratégia do novo projeto é que os jovens atendidos visitem primeiro a Câmara Municipal e, depois, o TRE-MT, para conhecer a rotina, as responsabilidades, os direitos, os deveres e as obrigações de cada instituição, além da importância delas para a sociedade e para a democracia. Na avaliação da presidente do TRE-MT, as crianças atendidas pelo novo projeto precisam saber que, no futuro, poderão votar e ser candidatas a um mandato eletivo.
“É uma iniciativa que mostra às crianças o nosso compromisso com a formação democrática delas, para que tenham acesso à informação correta e verdadeira, informações legais, e não sejam expostas à desinformação. Vão conhecer a Câmara, o que faz um vereador. Vão conhecer o TRE-MT e como se organizam as eleições. A criança que participa de um processo que vivenciou, que experimentou, saberá distinguir o que é real do que não é real”, pontuou a magistrada.
A presidente da Câmara Municipal enalteceu a nova parceria e disse que o programa Cuiabaninhos tem feito a diferença na vida de estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental, por possibilitar aos jovens a compreensão da função do Poder Legislativo e de como podem participar da vida política da cidade onde vivem. “Estamos felizes com essa parceria, pois ela possibilita que os estudantes conheçam como funciona a Casa Legislativa e, também, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Acredito muito na educação e, só assim, nossos jovens, nossas crianças, serão verdadeiros cidadãos e estarão exercendo uma cidadania plena”, observou a vereadora Paula Calil.
O diretor da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso (EJE-MT), juiz-membro Welder Queiroz dos Santos, explicou à comitiva da Câmara Municipal como funciona o programa “Voto Consciente” e como a Justiça Eleitoral no estado tem se aproximado do jovem eleitor.
“Os jovens são o futuro do Brasil, eles são os protagonistas do país. De uma sala de aula podem sair futuros vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais, senadores e até presidente da República. O programa trata o aluno dentro de uma perspectiva de responsabilidades e de voto consciente”, destacou.
Participaram da reunião a secretária da EJE-MT, Janis Eyer Nakahati; a assessora da Presidência, Sueli Sanae Shimada Ueda; o procurador-geral da Câmara Municipal de Cuiabá, Eustaquio Inácio Noronha Neto; e a coordenadora da Escola do Legislativo, Amanda de Freitas Batista Fares.
O próximo passo é uma reunião com as equipes das duas instituições para a definição das diretrizes do novo projeto.
Jornalista Anderson Pinho
#PraTodosVerem – A imagem mostra uma reunião institucional comandada pela desembargadora Serly Marcondes Alves, presidente do TRE-MT, e pela vereadora Paula Calil, presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, com participação de suas respectivas equipes. Elas estão sentadas em torno de uma mesa de vidro. Ao fundo, aparecem bandeiras do Brasil e de Mato Grosso, reforçando o ambiente oficial. Os participantes, entre homens e mulheres, parecem atentos à fala de uma das integrantes, em um momento de diálogo e troca de ideias.
Fonte: TRE – MT
Justiça Eleitoral realiza mutirão em zona rural de Feliz Natal
Por meio da 36ª Zona Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) promoverá um mutirão de atendimento na zona rural do município de Feliz Natal, nos dias 25 e 26 de setembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A ação será realizada na Escola Municipal Rural “Malvina Evaristo Pescinelli”, localizada na Rua Projeto Assentamento ENA, s/nº, Setor Rural.
Os serviços oferecidos são: alistamento eleitoral (confecção do 1º título), transferência, revisão, segunda via, consulta de situação eleitoral, emissão de certidões, emissão de guias para pagamento de multas eleitorais e, principalmente, a coleta biométrica.
“Seremos dois servidores para realizar os atendimentos. Seguimos o plano de ação da Corregedoria Regional Eleitoral, que procura atingir a meta de 98% da cobertura biométrica”, declarou o chefe de Cartório da 36ª Zona Eleitoral, Luiz Antonio Rodrigues da Silva Junior. Ele explicou que a maior parcela do eleitorado está concentrada em zona urbana, mas que a Justiça Eleitoral também busca alcançar a população da zona rural. “É um local de difícil acesso, com estrada de chão e em condições precárias. A Prefeitura Municipal de Feliz Natal tem facilitado esse alcance, disponibilizando ônibus e anunciando nas rádios e com carros de som. Essa é mais uma ação para facilitar a regularização biométrica dessas pessoas”.
É necessário apresentar documento oficial com foto para realizar a maioria dos serviços. Para transferência e alistamento, além do documento com foto, é preciso um comprovante de domicílio atualizado. Além disso, é necessário o comprovante de quitação militar para homens maiores de 18 anos.
Cadastramento biométrico
A campanha Biometria 100%, promovida pela Justiça Eleitoral, busca ampliar a coleta de biometria para, pelo menos, 98% da população de Mato Grosso.
Feliz Natal ocupa o 112º lugar no ranking do eleitorado com biometria no estado. Com um total de 6.916 pessoas aptas a votar, 5.433 (78,56%) já possuem o cadastro biométrico. Enquanto isso, 1.483 (21,44%) não realizaram o serviço.
Conforme a campanha, o TRE-MT busca, principalmente, alcançar e orientar as pessoas sem biometria da região para realizar o cadastro. Eleitores e eleitoras de qualquer Zona Eleitoral do estado também podem usufruir do atendimento, por meio do projeto Zonas sem Fronteiras.
Estagiária: Laís Guilherme (supervisão de Nara Assis)
#PraTodosVerem: A imagem mostra a fachada do Cartório da 36ª Zona Eleitoral. A porta e as janelas são de vidro, com portão e grades pretas na frente. No letreiro, está escrito em cor preta “CARTÓRIO ELEITORAL 36ª ZE”, ao lado do símbolo da Justiça Eleitoral. Em frente ao prédio, há um carro vermelho estacionado.
Fonte: TRE – MT
Plano de Contratações Anual para 2026 é aprovado pelo TRE-MT
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) aprovou, por meio da Portaria nº 297/2025, o Plano de Contratações Anual (PCA) para o exercício de 2026, que contempla também o Plano de Aquisições de Tecnologia da Informação da instituição. A medida foi assinada pela presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves, e publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) desta segunda-feira (22.09).
O PCA reúne as demandas de contratações de bens e serviços necessárias ao funcionamento do Tribunal e foi elaborado a partir das solicitações apresentadas pelas unidades internas, analisadas e aprovadas em reunião do Comitê Estratégico de Orçamento e Compras (CEOC), realizada em 27 de junho deste ano.
O PCA está disponível no site oficial do TRE-MT, seguindo orientações da própria Portaria.
Com a aprovação do PCA 2026, o TRE-MT reforça o compromisso com a planejamento estratégico, eficiência na gestão de recursos públicos e transparência administrativa, conforme ressalta a presidente do Tribunal, desembargadora Serly Marcondes Alves. “A aprovação do Plano de Contratações Anual de 2026 representa mais um passo no compromisso do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso com a boa governança, a transparência e o uso responsável dos recursos públicos. Garantimos, assim, que as contratações acompanhem as prioridades institucionais e o avanço das ferramentas tecnológicas que dão suporte às atividades da Justiça Eleitoral”.
Para o diretor-geral do Tribunal, Mauro Sérgio Rodrigues Diogo, este planejamento permite que as contratações estejam alinhadas às necessidades estratégicas da instituição. “A aprovação do PCA assegura eficiência administrativa e investimentos que fortalecem tanto a infraestrutura quanto a modernização tecnológica da Justiça Eleitoral, além de garantir previsibilidade nas contratações e maior transparência no uso dos recursos públicos”, avalia.
De acordo com o assessor do Núcleo de Gestão de Licitações do TRE-MT, Maksen Augusto do Nascimento, o PCA 2026 funciona como um verdadeiro mapa para as contratações do Tribunal. “Ele nos ajuda a planejar com antecedência tudo o que será comprado ou contratado ao longo do ano. Isso garante que cada aquisição esteja alinhada às prioridades estratégicas da instituição, traz mais previsibilidade para as entregas, evita contratações de última hora e contribui diretamente para uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos públicos”, ressalta.
Jornalista: Nara Assis
#PraTodosVerem: A imagem mostra um computador de mesa em um ambiente de escritório. Na tela, aparece um balão azul com o texto em branco: “PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL”. Sobre a mesa estão uma xícara branca, um teclado, um caderno com óculos em cima e, ao fundo, vê-se um ambiente desfocado com móveis de escritório.
Fonte: TRE – MT
