Parecer da CCJR é derrubado e projeto de Dídimo segue para votação

O Sine Municipal de Cuiabá está com 26 vagas abertas para pedreiros. Todas exigem experiência na área e variam em salário, benefícios e escolaridade.

Para 20, o recebimento corresponde a R$ 2.732,00, vale-transporte, cesta básica e alimentação no local. É necessário ter Ensino Fundamental completo. Duas vagas tem o salário previsto de R$ 2.221,95 com alimentação no local, gratificações e os interessados devem ter concluído o Ensino Médio. Outras 4 vagas o salário é de R$ 1.980,00, com cesta básica, alimentação, bonificação de R$ 600,00 no final da obra e pagamento de hora extra.

E tem muitas outras funções distribuídas entre as 241 oportunidades restantes, incluindo vagas específicas para pessoas com deficiência.

Interessados devem conferir pelos canais digitais ou pessoalmente no Sine Municipal localizado Rua Campo Grande, número 347, no Centro de Cuiabá. O horário de atendimento presencial é das 9h às 16h. No caso de ir pessoalmente, a orientação é que estar munido de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado para agilidade ao encaminhamento de entrevista.

SERVIÇOS DO SINE

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Ambos os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Mais informações pelo telefone: (65) 3321-0572.

Informações importantes ao trabalhador

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

#PraCegoVer

A foto mostra uma carteira de trabalho sendo segurada pela mão de uma pessoa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT