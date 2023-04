Parque das Águas é palco de apresentação da Orquestra Sinfônica da UFMT neste domingo; Flávio Venturini participará de espetáculo

A 4ª Edição do Festival da Pamonha, na comunidade Rio dos Peixes, situada no km 23 da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251) conta com um ingrediente tipicamente regional, a carne seca, que quando misturada com arroz já é bom, imagina na pamonha. O evento começou no dia 20 e segue até o dia 23, sempre a partir das 08 horas, sendo que no primeiro dia, mais de três mil pamonhas foram comercializadas. Quem passar pelo local da realização do evento em comemoração aos 304 Anos de Cuiabá poderá conferir uma variedade de opções de pamonhas, desde as tradicionais como as mais incrementadas. Tem de tudo um pouco, um mix de sabores para atender a todos os públicos.

“Essa ação, nesta comunidade trabalha o desenvolvimento da agricultura familiar, o empreendedorismo, o desenvolvimento econômico e, agora, com o Cuiabanco, vimos a necessidade da aproximação daqueles com poucas oportunidades. Estamos fomentando a economia cuiabana”, reforçou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Valdivino de Oliveira, popularmente conhecido como Senhor Divino, proprietário de estabelecimento e organizador do evento conta que a cada ano os comerciantes buscam reinventar as iguarias de milho. “Nem só de pamonha se vive um festival. Por isso que, logo que se encerra uma edição, já começamos a preparar o próximo. Sempre na busca de melhorar e tornar mais atrativo o cardápio, com muitas opções, como a famosa Chica Louca, que é um caldo de milho. Estamos satisfeitos com tamanha interação do público, que a cada ano comparece em massa”, disse ele.

Dona Maria Andrade, uma das cozinheiras do festival, contou que, um dos segredos de uma boa pamonha é ralar e processar bem o milho para um resultado bem saboroso. “Os clientes são bem exigentes. Sempre buscam por uma pamonha bem molhada, quentinha e com muito recheio. Por isso que, na hora de ralar o milho tem que ser feito com muito cuidado, para também evitar o desperdício”, comentou.

O aposentado Mario da Silveira, acompanhado da esposa e filho, é cuiabano nato, mas atualmente reside na cidade de João Pessoa, Paraíba. Aproveitando que veio passar o feriado com a família que mora aqui, ao saber do Festival, não pensou duas vezes. “Viemos marcar presença no Festival. O sabor da pamonha é maravilhoso. Muito bom atendimento. Vale a pena experimentar”, afirmou ele.

O motoqueiro Danilo de Oliveira também marcou presença. Ele que já faz essa rota todos os sábados, antecipou o passeio e aproveitou para apreciar a deliciosa pamonha de sal com queijo. “Essa iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, juntamente com a Comunidade aqui do Rio dos Peixes é muito boa. Além de ajudar o comércio local se desenvolver, é uma oportunidade para as famílias cuiabanas aproveitarem o feriado prolongado, sair de casa e experimentar uma alimentação diferenciada e saudável”, constatou Danilo.

A expectativa de venda para essa quarta edição é de 35 toneladas de milho, produto utilizado para a produção de curau, bolos, broas, sucos, caldos e canjas. Além dessas opções, quem passar pelo festival irá encontrar opções de pastéis, salgados, bolos e doces. “Estamos muito felizes com essa parceria da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Turismo e outras áreas. O Festival começou bem pequeno e hoje já ganhou uma boa proporção, tanto é que já faz parte do calendário de eventos do aniversário celebrado no mês de abril. Estamos cheios de expectativas”, acrescentou Divino.

“Quero mais uma vez agradecer a minha equipe, sempre disposta a ajudar e tornar cada evento do turismo um grande sucesso de público. Sem falar do apoio incondicional do nosso prefeito Emanuel Pinheiro e da Comissão da Festa, formada por pessoas da comunidade e também das demais secretarias envolvidas. Sem essa união de esforços é impossível realizar qualquer tipo de ação”, destacou a secretária municipal de Turismo, Zilda Taques.

O Festival segue até domingo (23), na Comunidade do Rio dos Peixes. O local foi especialmente preparado com total segurança, estacionamento gratuito, ao som de muita música boa.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT