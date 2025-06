Parque das Águas recebe 200 mudas de espécies nativas

No Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, o Parque das Águas, em Cuiabá, ganhou um reforço na revitalização do espaço com o plantio de 200 mudas de árvores nativas da região, incluindo ipês e espécies frutíferas. As primeiras 100 mudas foram plantadas na data comemorativa, e as demais serão plantadas até sábado (7).

A iniciativa é da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), com apoio do Governo do Estado, via Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), e da coordenação da Virada Sustentável. Parte das espécies foi produzida no Horto Florestal Tote Garcia, no Coxipó; outras são provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados com empresas.

“Estamos realizando várias ações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, como atividades de conscientização sobre reciclagem. Já estivemos hoje (quinta-feira) na Escola Zeferino, no Pedra 90, e amanhã estaremos em outra escola, no bairro Três Barras, para o lançamento da Escola Lixo Zero, ao lado do secretário de Educação, Amauri. A proposta é reduzir ao máximo os resíduos gerados nas unidades escolares. Também temos a programação da Virada Sustentável, o plantio de ipês no Parque da Família e, agora, no Parque das Águas. São diversas atividades previstas ao longo do mês, não apenas nesta semana de comemoração”, destacou o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton.

Entre as espécies plantadas estão ipês nas cores roxa, rosa, branca e amarela, além de aroeira, gonçaleiro, pitanga, jenipapo, angico e amburana.

Segundo Wellaton, o Parque das Águas tem capacidade técnica para comportar até 200 árvores e se conecta perfeitamente com o tema da Virada Sustentável: biodiversidade.

“A Virada Sustentável, junto com todos os entes envolvidos — em especial o Governo do Estado de Mato Grosso —, tem o objetivo de trazer a pauta da sustentabilidade para o cotidiano. As pessoas precisam vivenciar isso nos espaços públicos: o plantio de árvores, o envolvimento com o tema. Sustentabilidade não é algo abstrato; ela está presente no dia a dia, no lixo, na arborização, na coleta seletiva, no saneamento, na água, no esgoto. A Virada Sustentável é, de fato, uma virada de consciência”, afirmou.

A revitalização do Parque das Águas também simboliza o cuidado com um dos cartões-postais da cidade. Como parte da programação da Virada Sustentável, esculturas de uma capivara gigante e outra pequena — representando a mãe e o filhote — foram instaladas no local e têm chamado a atenção dos visitantes.

“A grande capivara, junto das nossas ‘capivarinhas’, representa essa união entre cidade e meio ambiente, o que é extremamente valioso. A Virada traz também esse movimento de integração entre as pessoas e os espaços urbanos. Com as mais de 200 árvores que estarão aqui, o parque, que tem um uso mais noturno, poderá, em alguns anos, se tornar um espaço com uso mais diversificado — com mais sombra, áreas de convivência e pessoas. É isso que buscamos”, explicou.

Wellaton também destacou a importância do trabalho conjunto entre os poderes estadual e municipal:

“Isso é fundamental. Nenhuma ação pública se faz sozinha. É preciso diálogo, colaboração e, acima de tudo, ação. Sem ação, não transformamos a vida das pessoas. A Virada Sustentável tem como propósito virar uma página na consciência e nas decisões das gestões públicas”, completou.

A coordenadora local da Virada Sustentável, Daniela Kern Sznelwar, participou do plantio no Parque das Águas, juntamente com equipes do Horto Florestal, da Limpurb e da Sema.

#PraCegoVer

A imagem mostra o local do Parque das Águas que receberá as mudas. O diretor da Limpurb, Felipe Wellaton está em primeiro plano na imagem, no momento em que planta uma das mudas, sendo observado por dois trabalhadores.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT