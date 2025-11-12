Parque Natural Florestal será aberto dia 19; veja como funcionará a visitação

O Parque Natural Municipal Florestal de Sinop será reaberto na próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, em novo formato. O anúncio foi feito pela Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, na manhã de hoje (12). O novo formato contemplará educação ambiental, visitação, turismo de contemplação nacional e internacional, e, expedições científicas – característica de uma área da carategoria “Parque Natural Municipal”, bem como visita pública de convívio.



O local estará aberto das 8h às 17h, sem interrupção para almoço, nas sextas, sábados e domingos para população geral. Nas segundas-feiras será mantido fechado para limpeza e pequenas manutenções internas. Nas terças, quartas e quintas-feiras estará disponível, exclusivamente, para visitas agendadas previamente para educação ambiental (escolas e grupos específicos), grupos turísticos e expedições científicas de contemplação e catalogação. Os agendamentos deverão ser feitos por meio do aplicativo de mensagem whatsapp (66) 9.9651-2891.



O secretário da pasta, Klayton Gonçalves, explica que o novo formato é para atender os pesquisadores, fotógrafos ambientais, roteiros educativos com alunos e trilhas acessíveis com uso de caderias alfíbias de rodas, que precisam de um espaço esvaziado, silencioso, para registro e contemplação das diversas espécies de animais existentes na unidade de conservação.



“Essa é uma área de preservação ambiental intocável. Ela tem uma categoria na qual precisa ter algumas regras. E essa é uma área que é contemplada não só por nós moradores, não só pelos visitantes daqui, mas são pesquisadores do país todo e do mundo todo que aqui visitam. Nós temos uma grande preciosidade em nossas mãos e nós precisamos preservá-la”, explicou ele.



O Parque Florestal é um patrimônio natural da cidade de Sinop, símbolo de conservação, ciência e convivência harmônica com o meio ambiente. Paulinho Abreu, vice-prefeito, explica que a organização do novo formato de funcionamento foi uma cobrança da Prefeitura para que a unidade estivesse dentro da legislação municipal (Lei 2067/2014).



“É uma nova forma de funcionamento, a gente gostaria de orientar a população que siga as regras e orientações. Foi uma cobrança da Prefeitura para que o parque voltasse a funcionar da forma correta e agora isso vai estar acontecendo a partir do dia 19. É importante para a população saber os dias para que possa estar se organizando para visitar o parque. Vamos repetir, na terça, quarta e quinta será para a educação ambiental e agendamentos de visitações, e, entre sexta-feira e domingo, para o público em geral. É importante orientar a população, também, não vai ser permitido a entrada com alimentos devido aos animais que tem já a sua alimentação natural aqui no parque, então é importante que todos sigam a orientação para que não tenham problemas novamente com os nossos animais”, comentou Paulinho.



A professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), doutora Elaine Dione, responsável pela equipe técnica de cuidados e supervisão da fauna do Parque Natural Municipal Florestal, explica que a alimentação dos animais da unidade com comidas domésticas trazem dois riscos à população, a transmissão mútua de doenças por conta da domesticação, e a mudança comportamental dos animais que são silvestres.



“Recentemente a gente teve morte de primatas aqui no entorno do parque e foi essa aproximação, que propiciou esse tipo de situação. Nesse caso a gente teve um impacto para a população silvestre, mas a gente também poderia ter uma situação de risco para a própria população humana. Então por isso que é importante compreender que essas doenças que acontecem com a gente, que a gente nem sabe que tem e para eles são fatais, e também doenças que não se manifestam neles, mas eles são reservatórios e eles podem trazer impacto significativo para a população humana. Por isso que é importante a gente respeitar essa determinação, que é uma regulamentação do parque”, esclareceu.



Na portaria de entrada, haverá, a partir da reabertura fiscais que farão a conferência das bolsas e demais pertences, para evitar que qualquer tipo de animais e rações, sejam introduzidas à reserva.