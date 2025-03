Parque Novo Mato Grosso sedia 1ª etapa do Campeonato Regional de Kart

O Kartódromo do Parque Novo Mato Grosso foi palco, neste sábado (15.3), da primeira competição oficial do calendário da Federação de Automobilismo do Estado de Mato Grosso (Faemt). A 1ª etapa do Campeonato Regional de Kart reuniu no local 40 pilotos de quatro categorias diferentes e foi realizada pela Federação, com apoio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).



Foto: Michel Alvim/Secom-MT

O Parque Novo Mato Grosso, que está sendo construído pelo Governo de Mato Grosso, será o maior espaço multieventos da América Latina. A pista do Kartódromo será a maior da América do Sul, com 1.153 metros de extensão total.

Promessa do Kart, o piloto mato-grossense Dimy Kalinowsky participou da competição e comentou que a sensação de participar do primeiro evento oficial do Kartódromo do Parque Novo Mato Grosso foi muito boa e especial.

“Uma pista como esta ajudará muito não só o Kart a crescer no Estado e no País, como será muito bom para o automobilismo como um todo. Fico imaginando as novas tecnologias que virão por aqui por causa desta estrutura que está sendo construída”, destacou Dimy, que mora em Cuiabá e é o primeiro piloto de kart com autismo no Brasil.



Foto: Michel Alvim/Secom-MT

O governador Mauro Mendes acompanhou o evento e destacou que em breve o espaço, com todos os seus equipamentos esportivos, estarão disponíveis para a população mato-grossense.

“Hoje tem gente de várias cidades nesta competição e logo logo vai ter competição estadual aqui, vamos ter campeonatos nacionais e o Parque vai ser uma opção não só para o esporte, mas para a diversão das famílias mato-grossenses”, ressaltou o governador.



Foto: Michel Alvim/Secom-MT

Para o presidente da Faemt, Fernando Scheffer, o Kartódromo do Parque Novo Mato Grosso tem nível para receber competições nacionais e internacionais. “É isso que a gente tá precisando aqui pro Centro-Oeste, onde tem muitas pessoas que querem competir mas precisam ir para outros Estados para ter uma pista decente para treinar. Aqui será um lugar aberto e vai dar condições para um pai trazer seu filho para treinar e quem sabe no futuro teremos um piloto daqui pro mundo”, ponderou.

Além do Kartódromo, o Parque terá autódromo, museu, pistas de motocross, skate, ciclismo, lago para práticas esportivas, estacionamento para mais de 12 mil veículos e espaço para shows e eventos para mais de 100 mil pessoas.



Foto: Michel Alvim/Secom-MT

Fonte: Governo MT – MT