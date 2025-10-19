Parque Tia Nair recebe o Projeto Ouvidoria em Movimento a partir desta segunda

Nesta segunda-feira (20), a Controladoria Geral do Município, por meio da Ouvidoria Geral do Município, realizará a 2ª edição do projeto “Ouvidoria em Movimento”. Desta vez, no Parque Tia Nair, localizado no bairro Jardim Itália, em Cuiabá. O evento vai até o dia 23, das 9h às 17h, com o propósito de aproximar a gestão pública da população, ofertando os serviços de forma itinerante, o que facilita o acesso da população para conhecer melhor o trabalho e buscar soluções mais ágeis da gestão. A Ouvidoria é um canal destinado a ouvir, orientar e intermediar as demandas dos cidadãos.

“Além de registrar reclamações, o cidadão poderá fazer denúncias e sugestões, solicitações e buscar informações sobre andamentos de situações já protocoladas, entre outros. A iniciativa de ir a diferentes regiões, começamos no mês passado, na Praça Alencastro, e agora no Parque Tia Nair, porque é fato que indo aonde o povo está, fortalece a transparência, e melhora a qualidade do atendimento ao público, que é a competência da Ouvidoria”, frisou o ouvidor Jeidson Rodrigo de Campos.

Também participam da programação, o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho com ofertas de vagas de emprego e emissão da carta de encaminhamento e o Procon Municipal, ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) para orientação e registro de demandas de defesa do consumidor.

O atendimento é gratuito e aberto a toda a população. Recomenda-se comparecer munido de documentos pessoais e, para protocolos em andamento, necessário o número do mesmo para verificação.

SERVIÇO

O quê: Projeto Ouvidoria em Movimento

Quando: de 20 e 23 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Onde: Parque Tia Nair

#PraCegoVer

A foto mostra a equipe da Ouvidoria Geral do Município em atendimento ao cidadão durante a primeira edição da Ouvidoria em Movimento. Três pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa e o ouvidor Jeidson Campos, em pé, auxilia o atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT