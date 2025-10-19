Connect with us

Cuiabá

Parque Tia Nair recebe o Projeto Ouvidoria em Movimento a partir desta segunda

19/10/2025

Nesta segunda-feira (20), a Controladoria Geral do Município, por meio da Ouvidoria Geral do Município, realizará a 2ª edição do projeto “Ouvidoria em Movimento”. Desta vez, no Parque Tia Nair, localizado no bairro Jardim Itália, em Cuiabá. O evento vai até o dia 23, das 9h às 17h, com o propósito de aproximar a gestão pública da população, ofertando os serviços de forma itinerante, o que facilita o acesso da população para conhecer melhor o trabalho e buscar soluções mais ágeis da gestão. A Ouvidoria é um canal destinado a ouvir, orientar e intermediar as demandas dos cidadãos.

“Além de registrar reclamações, o cidadão poderá fazer denúncias e sugestões, solicitações e buscar informações sobre andamentos de situações já protocoladas, entre outros. A iniciativa de ir a diferentes regiões, começamos no mês passado, na Praça Alencastro, e agora no Parque Tia Nair, porque é fato que indo aonde o povo está, fortalece a transparência, e melhora a qualidade do atendimento ao público, que é a competência da Ouvidoria”, frisou o ouvidor Jeidson Rodrigo de Campos.

Também participam da programação, o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho com ofertas de vagas de emprego e emissão da carta de encaminhamento e o Procon Municipal, ligado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) para orientação e registro de demandas de defesa do consumidor.

O atendimento é gratuito e aberto a toda a população. Recomenda-se comparecer munido de documentos pessoais e, para protocolos em andamento, necessário o número do mesmo para verificação.

SERVIÇO

O quê: Projeto Ouvidoria em Movimento

Quando: de 20 e 23 de outubro

Horário: das 9h às 17h

Onde: Parque Tia Nair

#PraCegoVer

A foto mostra a equipe da Ouvidoria Geral do Município em atendimento ao cidadão durante a primeira edição da Ouvidoria em Movimento. Três pessoas estão sentadas ao redor de uma mesa e o ouvidor Jeidson Campos, em pé, auxilia o atendimento.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Fotógrafo apresenta duas exposições no Museu da Caixa D’Água Velha

6 minutos atrás

19/10/2025

O fotógrafo e produtor cultural Hion Di Carvalho volta a ocupar o Museu da Caixa D’Água Velha, em Cuiabá, com duas exposições que dialogam entre memória, fé e pertencimento: “Raízes da Minha Cidade” e “Paraísos na Terra Mantuana”, abertas ao público de 20 de outubro a 28 de novembro.

A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura (SDTA), que tem reforçado o compromisso de abrir espaço para artistas locais que usam a arte como forma de expressão e reflexão social.

Em “Raízes da Minha Cidade”, Hion convida o público a revisitar as praças de Cuiabá por meio de 20 fotografias que revelam as belezas, ruínas e transformações desses espaços simbólicos. As imagens são acompanhadas de textos da poetisa Janete Manacá, criando um diálogo entre imagem e palavra.

“Quis mostrar o valor das nossas árvores centenárias e provocar uma reflexão sobre o quanto a urbanização vem apagando a identidade verde de Cuiabá. Cada praça carrega histórias e afetos, e é importante que as novas gerações percebam isso”, explica o artista.

Já em “Paraísos na Terra Mantuana”, Hion propõe um olhar poético sobre o nascimento de Jesus, explorando o sentido espiritual do Natal a partir da simplicidade e da fé. A mostra apresenta 10 fotografias que reinterpretam cenas bíblicas, mesclando referências locais e simbólicas.

“Quero resgatar o verdadeiro espírito natalino, mostrando que o sagrado também habita o simples. Assim como os Reis Magos foram guiados pela estrela, acredito que a arte também pode nos conduzir à luz da esperança”, define.

As duas exposições refletem a sensibilidade de um artista que transforma a fotografia em instrumento de preservação cultural e reflexão espiritual.

“A Prefeitura de Cuiabá tem trabalhado para garantir espaço a todos que têm uma mensagem em forma de arte para compartilhar com a sociedade. Cada exposição que o museu recebe amplia o diálogo entre artistas e público, fortalecendo a identidade cultural da cidade”, destaca a SDTA.

Hion Di Carvalho já havia realizado, em 2021, a exposição “300 Anos de Cuiabá”, também no Museu da Caixa D’Água Velha, consolidando sua trajetória como um dos nomes comprometidos em registrar e celebrar a história e a alma cuiabana por meio das lentes.

#PraCegoVer

A imagem que acompanha a matéria mostra uma das áreas internas do Museu da Caixa D’Água Velha, com paredes de pedra e fotografias expostas nas arcadas do espaço.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Cuiabá

Aluna da zona rural de Cuiabá vence concurso estudantil do Ministério Público do Trabalho

1 hora atrás

19/10/2025

Da zona rural, numa estrada de chão, afastada 100 km da região Central, a educação de Cuiabá chega e cria talentos. A prova disso é a estudante Ana Julia Silvia Brandão, de 13 anos, matriculada no 7º ano da escola Novo Renascer. A escola está localizada no km 54 da Estrada Rio dos Couros, zona rural de Cuiabá.

É lá que a estudante Ana Julia Silvia Brandão, acompanhada diariamente por colegas e professores, sonha com dias melhores por meio da dedicação aos estudos. Filha de pai vaqueiro e de uma mãe dona de casa, ela se dedica diariamente a ter mais de três horas de leitura. A busca pelo conhecimento se dá em livros de papel disponíveis na escola e também em consultas ao Google e YouTube de versos, poesias, músicas e livros de literatura.

Nesta luta pelo conhecimento, a jovem estudante já obteve conquistas. uma poesia de sua autoria foi considerada pelo Ministério Público do Trabalho a melhor produção estudantil do gênero que abordou o tema combate à exploração do trabalho infantil, lhe permitindo receber, como prêmio, um aparelho tablet da marca Samsung Confira a relação de vencedores AQUI.

A mesma poesia permitiu o terceiro lugar nos critérios da Secretaria Municipal de Educação (SME) em relação aos estudantes de Cuiabá. A assessoria pedagógica analisou textos produzidos por 2.931 mil estudantes.

Habituada a leitura, a estudante Ana Julia Silvia Brandão conta que foi incentivada pelos professores a participar das duas disputas. “A professora pediu uma poesia como tarefa. O tema foi a exploração do trabalho infantil. Depois que eu escrevi, ela leu, gostou, e mostrou a outros professores que me incentivaram participar. Estou muito feliz”, disse.

Prestes a entrar no Ensino Médio, a jovem estudante explica que ainda não idealiza nenhuma profissão, mas, avalia que sua escolha profissional certamente levará sua habilidade na área de ciências humanas. “Gosto de leri livros de História e Literatura, de pesquisar poesias na Internet. Meu foco é estudar. Ainda vou pensar numa Faculdade nestas áreas de leitura”.

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, elogia o desempenho da aluna, atribuindo a conquista ao bom desempenho dos professores em sala de aula. “É uma conquista que mostra o compromisso da escola pública, dos seus professores e servidores, de trabalharem diariamente mirando resultados positivos. A escola que forma cidadãos e da qual a sociedade é grata. Estão todos de parabéns”, afirma.

A coordenadora da Escola Novo Renascer, professora Mauricéia Pache da Silva, comemora o desempenho. “É a prova de que segue um bom caminho. Com muito talento e criatividade”.

Orgulho dos pais

O vaqueiro Jovanil Francisco Brandão, 40 anos, afirma que a filha Ana Julia Silvia Brandão é o maior orgulho de sua vida. “Eu não tive a oportunidade de estudar. E ver a minha tão dedicada, já conseguindo resultados e reconhecimento desde cedo, me enche de felicidade”.

A dona de casa, Ana Carolina da Silva, mãe da estudante, afirma que está emocionada pela conquista da filha. “É muito gratificante, como mãe, ver este resultado. É uma benção divina. Eu sempre peço para minha filha estudar em sala de aula. É o estudo que vai levar minha filha a um futuro melhor”.

Confira à íntegra do poema vencedor:

Trabalho Infantil

O trabalho infantil tem que acabar

As crianças tem que estudar pro futuro alcançar

Parem de trabalhar e comecem a estudar

Lugar de criança é na escola

A vida de uma criança tem que ser cheia de alegrias

Para ser o exemplo de alguém um dia

Crianças estudem, estudem, estudem.

Crianças tem que rirem

Zero trabalho infantil

As crianças tem que alcançar o seu futuro

Comecem a estudar e para a escola ir e suas leis cumprir

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Economia & Finanças

