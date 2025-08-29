Connect with us

Participantes do Prêmio BIS 2025 têm até 12 de setembro para enviar projetos

29/08/2025
Os participantes inscritos no Prêmio BIS – Boas Ideias e Soluções 2025, lançado em maio pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, têm até o próximo dia 12 de setembro para submeter seus projetos. Realizada a cada dois anos, a ação tem como tema central desta edição “Sustentabilidade Organizacional”.

Classificadas nas categorias Projetos Inéditos e Projetos de Melhorias, as propostas devem estar alinhadas a pelo menos uma das sete diretrizes, quais sejam relacionamento com o cidadão-usuário, integração com a sociedade, gestão da informação, gestão do capital intelectual, rotina de trabalho, educação e capacitação ou qualidade de vida.

O objetivo do Prêmio BIS é estimular a criatividade, reconhecer talentos e valorizar práticas inovadoras no ambiente de trabalho. A iniciativa promove a participação ativa de servidores e colaboradores na construção de soluções que tornem o TCE-MT mais eficiente, transparente e sustentável, transformando ideias em ações concretas capazes de aprimorar rotinas, fortalecer a relação com a sociedade e contribuir para um serviço público moderno e de qualidade.

O concurso é conduzido pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas e conta com a participação de servidores e colaboradores terceirizados do TCE-MT. Para o presidente do órgão, a iniciativa representa também uma forma de reconhecimento. “A maior riqueza de uma instituição são seus servidores, que diariamente labutam e se preocupam em fazer a instituição melhor”, afirmou Sérgio Ricardo.

Conforme a Portaria nº 056/2025, que regulamenta a TCE BIS, as apresentações serão realizadas entre 6 e 10 de outubro e a premiação será na Semana do Servidor Público, entre os dias 27 e 31 de outubro. Serão contemplados os três primeiros colocados de cada categoria, além de todos os integrantes das equipes vencedoras.

Como enviar

 Os projetos devem ser encaminhados por e-mail para [email protected]. Serão aceitas propostas individuais ou em dupla, desde que apresentadas dentro do prazo estabelecido e em conformidade com o regulamento – clique aqui

Prazo para responder pesquisa do Plenário Virtual se encerra nesta sexta-feira (29)

Termina nesta sexta-feira (29) o prazo para participar da pesquisa de satisfação do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Realizada pela Secretaria-geral de Processos e Julgamentos (Segeproju), a iniciativa garante o aprimoramento contínuo da ferramenta, por meio da análise das experiências dos usuários. 

Destinada a gestores municipais, membros, consultores e assessores jurídicos que atuam junto ao Tribunal, a pesquisa é fundamental para orientar melhorias no sistema, garantindo mais eficiência, acessibilidade e transparência nas sessões virtuais. Clique aqui para participar

Implantado há mais de uma década, o Plenário Virtual funciona totalmente online e é uma das sete soluções do TCE-MT certificadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001, que atesta a conformidade com padrões internacionais de qualidade.

A partir de sua implementação, o Tribunal ampliou o alcance e deu mais celeridade aos julgamentos, dispensando deslocamentos das partes e democratizando o acesso aos processos. O modelo permite o julgamento de um elevado volume de processos, como representações internas e externas, tomadas de contas e consultas, entre outros.

MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT recebe jurista da Espanha nesta sexta-feira

O 12º módulo do MBA em Gestão de Cidades do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), que será realizado a partir das 8h30 desta sexta-feira (29), no auditório da Escola Superior de Contas, contará com a presença internacional da professora María Ruiz Dorado, da Universidad de Castilla, na Espanha. A aula terá como tema “Implicaciones del Reglamento Europeo de Protección de Datos y de la Ley Europea de Inteligencia Artificial en el Proceso de Transformación Digital”.  

A docente de Direito Constitucional também é coordenadora de Relações Internacionais e possui doutorado em Direito, com menção internacional pela Universidad de Castilla. Em sua apresentação, María detalhará como os marcos regulatórios influenciam a adoção de tecnologias digitais, impondo regras para proteção de dados, uso ético e transparente da inteligência artificial, além de impactar modelos de negócios, inovação e governança digital.

A jurista possui ainda doutorado e em Ciências Jurídicas, Justiça Constitucional e Direitos Fundamentais, sob supervisão conjunta da Universidade de Pisa, que resultou no Prêmio Extraordinário de melhor doutorado da Universidade de Castilla. A aula será transmitida ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

Integrando a estratégia da atual gestão do TCE-MT, presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, a pós-graduação possui carga horária total de 360 horas e reúne cerca de mil participantes, incluindo prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários, técnicos municipais e servidores da administração estadual de Mato Grosso com nível superior.

O curso, realizado em parceria com a Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp), é oferecido por meio da Escola Superior de Contas e conta com a coordenação do procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.

Para acessar o cronograma completo de aulas, clique aqui.

SEGURANÇA29/08/2025

Polícia Militar realiza solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança neste sábado (30)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na manhã deste sábado (30.8), uma solenidade alusiva ao Dia do Conselheiro Comunitário...
SEGURANÇA29/08/2025

Polícia Civil prende autor de tentativa de feminicídio que ateou fogo na casa da ex-companheira

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, prendeu nesta sexta-feira (29.8), um homem,...
SEGURANÇA29/08/2025

Polícia Civil apreende drogas e celular roubado que estava sendo usado para aplicar golpes

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira (28.8), 7,5 kg de maconha e diversos apetrechos usados no comércio de drogas, após...

Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Brasil13/05/2025

INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça

Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...

