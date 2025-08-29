Participantes do Prêmio BIS 2025 têm até 12 de setembro para enviar projetos

Os participantes inscritos no Prêmio BIS – Boas Ideias e Soluções 2025, lançado em maio pelo presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, têm até o próximo dia 12 de setembro para submeter seus projetos. Realizada a cada dois anos, a ação tem como tema central desta edição “Sustentabilidade Organizacional”.

Classificadas nas categorias Projetos Inéditos e Projetos de Melhorias, as propostas devem estar alinhadas a pelo menos uma das sete diretrizes, quais sejam relacionamento com o cidadão-usuário, integração com a sociedade, gestão da informação, gestão do capital intelectual, rotina de trabalho, educação e capacitação ou qualidade de vida.

O objetivo do Prêmio BIS é estimular a criatividade, reconhecer talentos e valorizar práticas inovadoras no ambiente de trabalho. A iniciativa promove a participação ativa de servidores e colaboradores na construção de soluções que tornem o TCE-MT mais eficiente, transparente e sustentável, transformando ideias em ações concretas capazes de aprimorar rotinas, fortalecer a relação com a sociedade e contribuir para um serviço público moderno e de qualidade.

O concurso é conduzido pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas e conta com a participação de servidores e colaboradores terceirizados do TCE-MT. Para o presidente do órgão, a iniciativa representa também uma forma de reconhecimento. “A maior riqueza de uma instituição são seus servidores, que diariamente labutam e se preocupam em fazer a instituição melhor”, afirmou Sérgio Ricardo.

Conforme a Portaria nº 056/2025, que regulamenta a TCE BIS, as apresentações serão realizadas entre 6 e 10 de outubro e a premiação será na Semana do Servidor Público, entre os dias 27 e 31 de outubro. Serão contemplados os três primeiros colocados de cada categoria, além de todos os integrantes das equipes vencedoras.

Como enviar

Os projetos devem ser encaminhados por e-mail para [email protected]. Serão aceitas propostas individuais ou em dupla, desde que apresentadas dentro do prazo estabelecido e em conformidade com o regulamento – clique aqui.

