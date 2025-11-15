Participantes têm até segunda-feira (17) para promover vídeos sobre prevenção de incêndios; mais engajados ganharão tablets

Promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), o Desafio Repórter Sentinelas do Amanhã encerrou nesta sexta-feira (14.11). No entanto, os estudantes das cinco Escolas Estaduais Militares Dom Pedro II terão até segunda-feira (17.11) para impulsionar o engajamento de seus vídeos nas redes sociais. As produções mais engajadas serão consideradas vencedoras.

O desafio propõe que os alunos produzam vídeos de até um minuto, no formato de entrevista, no qual o estudante atua como repórter e realiza perguntas a um responsável, familiar ou outro adulto, sobre o tema “Como prevenir e evitar queimadas e incêndios florestais”. A iniciativa integra o programa Sentinelas do Amanhã. Os vídeos devem ser publicados, impreterivelmente, no Instagram das escolas militares até esta sexta-feira.

As publicações devem marcar o perfil oficial do Corpo de Bombeiros Militar (@cbmmt) e mencionarem o nome do aluno responsável pela produção. As postagens também devem incluir as hashtags: #cbmmt #meioambiente #bombeiros #salvamento #diganaoasqueimadas.

A medição do engajamento será realizada no dia 17 de novembro, às 18h. Até esse horário, os participantes poderão promover e ampliar o alcance de suas publicações. Serão considerados vencedores os vídeos que acumularem o maior número de curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos. A apuração será realizada por uma comissão do Corpo de Bombeiros Militar.

Cada escola terá um aluno vencedor, que deverá indicar o professor tutor responsável por ter apresentado o conteúdo do programa Sentinelas do Amanhã, valorizando, assim, o papel dos educadores neste processo. Ao todo, serão entregues 10 tablets, sendo cinco destinados aos alunos vencedores e cinco aos professores indicados.

Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 21 de novembro, e a entrega dos prêmios ocorrerá em 28 de novembro.

Sentinelas do Amanhã

O programa Sentinelas do Amanhã foi desenvolvido ao longo deste ano pelo CBMMT e capacitou cerca de 1,1 mil educadores sobre o tema. Esses profissionais repassaram o conteúdo a centenas de alunos, ampliando o alcance das ações de conscientização nas escolas. O objetivo da iniciativa é estimular a conscientização de crianças e adolescentes sobre o uso responsável do fogo, além de reforçar a importância da educação ambiental e da conservação dos recursos naturais.

Confira o regulamento completo.

Fonte: Governo MT – MT