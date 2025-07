Passarela de madeira do Parque Flor do Ypê é interditada por falta de segurança

Prefeita representou os gestores de Mato Grosso e destacou a retomada das obras do Parque Tecnológico e participa nesta quarta (2) às 10h30 da palestra “Do analógico ao digital”, além de acompanhar a visita da ministra Luciana Santos à obra em Várzea Grande a partir das 14h

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), representou os prefeitos de Mato Grosso na abertura oficial da 4ª edição do evento Cidades Inovadoras, realizada na noite desta terça-feira (1º), na sede da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), em Cuiabá. A cerimônia contou com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e marcou o lançamento da 2ª edição do Prêmio Cidades Inovadoras.

Durante sua fala, Flávia Moretti fez um diagnóstico direto da realidade que encontrou ao assumir a gestão. “A verdade é que a prefeitura de Várzea Grande não era nem analógica, era apenas física. Tudo em papel, sem dados, sem controle. Desde o primeiro dia assumi o desafio de digitalizar os serviços e aproximar o cidadão da gestão pública”, declarou.

Ela destacou os avanços já conquistados nos primeiros seis meses, com informatização de serviços essenciais e controle de dados em tempo real. “Hoje tenho as informações das UPAs na palma da mão. A tecnologia é a ponte entre o poder público e a dignidade da população. E isso já está fazendo diferença na vida do várzea-grandense”, completou.

A prefeita também reforçou a importância da retomada das obras do Parque Tecnológico de Várzea Grande, paralisadas há três anos. “Lutei lá atrás para que o parque viesse para Várzea Grande. Agora, como prefeita, dei o start na obra e já estamos na fase final. Vamos inaugurar ainda este ano”, afirmou.

A ministra Luciana Santos elogiou o evento e a mobilização dos municípios para pensar o futuro com inovação e responsabilidade social. “Este é um espaço fundamental para refletirmos sobre o futuro das nossas cidades, mas também sobre o presente: cuidar das pessoas, diminuir desigualdades, melhorar a mobilidade, a segurança pública. Ciência e tecnologia têm que estar integradas a essas áreas”, destacou.

Ela também apresentou programas do Ministério da Ciência e Tecnologia voltados aos municípios, como o Inteli.gente, que oferece dados e diagnósticos para apoiar a gestão. “Cidades inteligentes não são aquelas que usam apenas tecnologia de ponta, mas aquelas que colocam as pessoas em primeiro lugar”, disse.

O secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec, reforçou o simbolismo da abertura com a presença da ministra e elogiou o comprometimento da prefeita de Várzea Grande. “Quero destacar o prestígio de termos hoje a ministra Luciana Santos conosco. E agradecer o desprendimento da prefeita Flávia Moretti, que assim que tomou posse nos procurou para dar início às obras do entorno do Parque Tecnológico. Amanhã estaremos lá com a ministra, visitando esse espaço que será referência para o estado”, anunciou.

O presidente da AMM, Leonardo Bortolini, lembrou sua trajetória como ex-prefeito e destacou que inovação precisa estar a serviço das pessoas. “Lembro quando estive aqui, anos atrás, buscando inovação como prefeito. Agora volto como presidente da AMM, reafirmando que tecnologia não existe sem pessoas. Vamos falar de inteligência artificial, sustentabilidade, sim, mas sempre com foco nas pessoas”, afirmou.

O EVENTO – A programação do Cidades Inovadoras segue até quinta-feira (3), com oficinas, painéis, apresentações de soluções tecnológicas e visitas técnicas. Um dos pontos altos será a visita da ministra Luciana Santos ao Parque Tecnológico de Várzea Grande nesta quarta-feira (2), às 14h, acompanhada da prefeita Flávia Moretti e demais autoridades.

Mais cedo, às 10h40, a prefeita também participa do painel “Inovação na Gestão Pública – Experiências e Projetos em Municípios”, onde apresentará a palestra “Do analógico ao digital”, detalhando a transformação digital em curso na cidade.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Parque Tecnológico de Mato Grosso e Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe), com apoio da AMM, Sebrae, TCE-MT e Fapemat.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT