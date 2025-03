Patrulha Maria da Penha monitora 54 medidas protetivas ativas em Várzea Grande

A maioria dos motoristas já compareceu, mas a secretaria reforça o chamamento para que todos concluam o processo, pois não haverá prorrogação

A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, encerra na próxima terça-feira, dia 11, as vistorias anuais obrigatórias em vans escolares e táxis. O procedimento, regulamentado pela Portaria Nº 007/2025, está sendo realizado na sede da secretaria, no Paço Municipal.

A vistoria tem como objetivo garantir a segurança e a regularização dos veículos que prestam serviços de transporte de passageiros na cidade. A maioria dos motoristas já compareceu, mas a secretaria reforça o chamamento para que todos concluam o processo dentro do prazo, pois não haverá prorrogação.

O primeiro passo da inspeção é a verificação da documentação dos condutores. No local, os motoristas realizam o pagamento das taxas e passam por uma triagem e validação dos documentos. O prazo está na reta final e aqueles que não cumprirem a exigência estarão sujeitos às penalidades.

Atendendo a um pedido da prefeita Flávia Moretti (PL), as equipes de fiscalização estão intensificando as inspeções para garantir a qualidade dos serviços. Várzea Grande já conta com uma das frotas de táxi mais novas do Brasil e a secretaria pretende ser ainda mais rigorosa com as vans escolares, que transportam crianças. As fiscalizações seguirão em pontos estratégicos, como aeroporto, escolas e pontos de táxis.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E PENALIDADES

Os motoristas devem apresentar a seguinte documentação no dia da vistoria:

Vans escolares:

– CRLV 2024/2025

– CNH válida

– Comprovante de residência atualizado

– Curso de transporte escolar

– Relação de alunos

– Cópia do Alvará 2025

– Tacógrafo

– Comprovante de pagamento do ISSQN e da taxa de vistoria.

Táxis:

– CRLV 2024/2025

– CNH válida

– Comprovante de residência atualizado

– Cópia do Alvará 2025

– Comprovante de pagamento da taxa de vistoria.

Os motoristas que não realizarem a vistoria dentro do prazo terão a autorização de circulação suspensa até a regularização. A inspeção anual é essencial para assegurar um transporte seguro e eficiente em Várzea Grande. Com o compromisso dos motoristas e a fiscalização intensificada pela prefeitura, a cidade reforça seu compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT