Patrulha Rural prende homem com armas de fogo e materiais para caça em Santa Cruz do Xingu

Policiais militares do 11º Batalhão libertaram um homem e uma mulher, ambos de 21 anos, e um bebê, de 1 ano de idade, que estavam sendo mantidos reféns por membros de uma facção criminosa, na madrugada desta terça-feira (20.5), em Sinop. Na ação, um homem de 21 anos e dois adolescentes foram conduzidos a delegacia. Uma arma de fogo foi apreendida.

Por volta de 01h, a equipe do 11º BPM recebeu informações, via setor de inteligência, sobre três pessoas sendo mantidas em cárcere privado em uma residência da cidade. Os policiais se deslocaram ao endereço informado e encontraram um homem na frente da casa e com uma criança pequena no colo.

Na abordagem ao suspeito, os policiais localizaram um revólver de calibre .38 carregado com cinco munições. Os militares também notaram que ele estava em uma ligação de vídeo chamada pelo celular.

Para a PM, o homem confirmou que as vítimas e os demais suspeitos do crime estavam dentro da casa. Ele ainda disse que aguardava, na ligação, ordens enviadas por membros de uma facção criminosa para dar continuidade a execução do sequestro e cárcere.

Em seguida, os militares entraram na casa e encontraram mais três suspeitos. Um deles conseguiu fugir da equipe militar. As duas vítimas foram encontradas e estavam com as mãos e pernas amarradas com fios.

Em depoimento, o homem afirmou que estava na sua residência com a esposa e sua filha, momento em que os suspeitos chegaram ao local em um veículo. Ainda de acordo com o homem, os criminosos afirmaram que iriam matá-lo e o ameaçaram com a arma de fogo, apontando o objeto em sua direção por diversas vezes.

Diante da situação, os três suspeitos encontrados receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia de Sinop para registro da ocorrência e entregues à Polícia Judiciária Civil para demais providências.

