SEGURANÇA
Patrulha Rural prende suspeito de tentar invadir residência e furtar veículo em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17.10), um homem, de 44 anos, suspeito por tentar invadir uma residência e furtar um veículo, no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. Imagens de câmeras de segurança de uma das vítimas auxiliaram na identificação do suspeito.
De acordo com boletim de ocorrência, uma mulher relatou que viu o suspeito tentar arrombar o portão da sua residência, localizada na Rua Antônio Bastos, aos fundos de uma loja de materiais para construção.
Conforme a vítima, ela observava a ação criminosa, por meio das câmeras de segurança da sua casa. Em certo momento, a mulher gritou com o homem, que ao perceber que havia sido flagrado, deixou a residência e seguiu pela rua. Ela ressaltou que viu ele tentando invadir outras casas na região.
Diante das imagens do suspeito, os policiais militares intensificaram o policiamento na região e flagraram o homem em uma nova ação criminosa, desta vez, nas proximidades da Avenida Agrícola Paes de Barros. O indivíduo tentava arrombar a porta de um veículo modelo Honda HR-V, cinza, aparentemente com uma chave modelo micha.
Ao perceber aproximação dos policiais militares, o homem dispensou a ferramenta ao chão, foi abordado e identificado. A ação criminosa também foi flagrada por câmeras de segurança de uma das residências vizinhas. O homem foi conduzido à delegacia para registro do boletim de ocorrência.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende condenado a oito anos de prisão em distrito de Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (17.10), em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, um homem, de 27 anos, condenado por tráfico de drogas, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo.
A prisão foi realizada após trocas de informações entre as Delegacias de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, que buscavam pelo homem condenado a oito anos, seis meses e 22 dias de reclusão, em regime fechado.
O alvo do mandado já é conhecido no meio policial por ter diversas passagens criminais e, nesta sexta-feira (17.10), as equipes policiais o localizaram em meio a uma equipe de madeireiros.
Com apoio de uma equipe da Polícia Militar de União do Norte, os investigadores abordaram o homem, que tentou se passar por outra pessoa, mas foi reconhecido por uma fotografia tirada em sua última prisão.
Ele foi informado sobre o direito de falar com um familiar mas, quando os policiais foram permitir a ligação, ele empurrou o investigador, tentou agredi-lo com uma cabeçada e quebrar o celular, mas foi impedido.
O homem foi levado para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O homem foi autuado por fraude processual e resistência.
“A ação reforça o compromisso institucional da Polícia Civil com a execução de mandados judiciais e o combate à criminalidade na região norte do Estado” disse a delegada Regional de Alta Floresta, Ana Paula Revelis.
Fonte: Policia Civil MT – MT
SEGURANÇA
Polícia Civil prende foragido condenado a 46 anos de prisão por duplo homicídio
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16.10), na cidade de Pontes e Lacerda, um homem de 30 anos, que havia sido condenado a 46 anos de prisão por um duplo homicídio praticado em São José dos Quatro Marcos. O crime ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, em um sítio na zona rural do município, vitimando um casal de idosos.
À época do crime, as investigações conduzidas pela Polícia Civil de São José dos Quatro Marcos resultaram na expedição de mandado de prisão contra o autor, que havia fugido para a cidade de Buritama, em São Paulo. O investigado foi localizado e preso com o apoio de policiais da região, sendo posteriormente recambiado à comarca de origem e entregue ao sistema prisional.
Pouco tempo depois, ainda em 2021, o condenado foi transferido para prestar serviços na construção do Centro de Ressocialização Industrial Agamenon Lemos Dantas, em Várzea Grande (MT). Entretanto, aproveitando-se das condições de trabalho externo, ele conseguiu fugir da unidade prisional, permanecendo foragido desde então.
Nos últimos meses, o setor de inteligência da Polícia Civil vinha levantando informações sobre o paradeiro do procurado, apontando que ele havia se abrigado em áreas rurais dos municípios de Indiavaí e Figueirópolis D’Oeste, fixando residência mais recentemente em Pontes e Lacerda. Após um trabalho minucioso de monitoramento, os investigadores conseguiram identificar o local onde ele se encontrava.
Diante da confirmação, a equipe de Pontes e Lacerda iniciou um trabalho de vigilância, avistando o foragido conduzindo uma motocicleta. Ao receber ordem de parada, desobedeceu, iniciando acompanhamento policial por vias públicas. A ação só foi concluída quando o suspeito colidiu com uma viatura policial, sendo imediatamente contido e preso.
“Esse tipo de operação exige estratégia, paciência e integração entre as unidades policiais. Muitas vezes, a sociedade não percebe o tempo e o cuidado necessários para garantir uma ação segura e eficaz. Graças à dedicação dos policiais de Pontes e Lacerda e ao trabalho conjunto entre as delegacias, conseguimos cumprir três mandados de prisão e devolver esse criminoso ao sistema prisional”, enfatizou o delegado de São José dos Quatro Marcos, Kairo Ribeiro Batista, destacando o empenho e a eficiência das equipes policiais de Pontes e Lacerda, envolvidas na captura.
O crime
Conforme apurado, à época, o réu foi até a propriedade do casal para caçar capivaras, sem autorização dos proprietários. Na ocasião, houve uma discussão com o dono, que advertiu o réu pela invasão. Durante a briga, ele acabou matando o idoso com golpes de pedra. Em seguida, espancou e estrangulou a esposa da vítima, dentro da casa do casal.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Neurocientista Anita Brito defende educação inclusiva baseada na compreensão da neurodiversidade
Prefeitura de Cuiabá e moradores reformam quadra no bairro Coophema
Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos irá atuar no show do Guns N’ Roses
Grupo da Justiça Eleitoral de Mato Grosso encerra participação no ExpoJud 2025, em Brasília
Seduc altera ponto de embarque de ônibus gratuitos para a 3ª Corrida da Educação 2025; confira locais e horários
Segurança
Patrulha Rural prende suspeito de tentar invadir residência e furtar veículo em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17.10), um homem, de 44...
Polícia Civil prende condenado a oito anos de prisão em distrito de Peixoto de Azevedo
A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (17.10), em União do Norte, distrito de Peixoto de Azevedo, um homem, de 27...
Polícia Civil prende foragido condenado a 46 anos de prisão por duplo homicídio
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (16.10), na cidade de Pontes e Lacerda, um homem de 30 anos, que havia...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Várzea Grande7 dias atrás
Call Center
-
Cuiabá7 dias atrás
Prefeitura divulga lista de inscrições deferidas do Programa Casa Cuiabana
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde celebra os 25 anos da Vigilância em Saúde Ambiental no Brasil e analisa os avanços e desafios da área
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Pix Automático torna-se obrigatório
-
Economia & Finanças3 dias atrás
Mercado financeiro reduz para 4,72% previsão de inflação em 2025
-
Saúde7 dias atrás
Brasil registra 29 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas
-
JUSTIÇA4 dias atrás
Projeto de viveiro permanente é lançado com apoio do MPMT
-
Saúde4 dias atrás
Ministério da Saúde recebe medicamento inédito para tratamento de câncer de mama no SUS