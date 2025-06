Paula Calil articula revisão da legislação sobre descarte de entulho em reunião no Ministério Público

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, iniciou nesta segunda-feira (23) mais uma frente de trabalho voltada à recuperação de vias não pavimentadas. Desta vez, as equipes atuam no bairro Pedra 90, uma das regiões mais populosas da capital. A ação faz parte do cronograma contínuo de patrolamento das estradas urbanas e rurais.

Atualmente, doze frentes de trabalho estão mobilizadas em diferentes pontos da cidade. Além do Pedra 90, os serviços estão sendo executados nos bairros Residencial Coxipó, São Gonçalo 3, Nova Esperança 2, Manduri, Voluntários da Pátria, Parque Atalaia, Tancredo Neves, Chaparral, Rios dos Peixes, Distrito de Nossa Senhora da Guia, Distrito de Baus e Itapajé.

Segundo levantamento técnico realizado no início do ano pelos engenheiros da pasta, Cuiabá possui cerca de 700 km de vias rurais que necessitam de manutenção. Mesmo com as intensas chuvas registradas nos primeiros meses de 2025, a gestão já alcançou a marca de aproximadamente 350 km de estradas atendidas.

“O serviço de patrolamento é essencial para garantir o direito de ir e vir da população que reside em regiões sem asfalto. Estamos intensificando os trabalhos para que todas as áreas que precisam desse cuidado sejam atendidas. Nosso compromisso é com a mobilidade e segurança dos moradores”, destacou o secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Reginaldo Teixeira.

O serviço consiste no nivelamento das vias com uso de materiais como areia, barro e brita. Após o preenchimento de buracos e imperfeições, a via é molhada com o apoio de caminhões-pipa e, em seguida, passa pelo processo de compactação com motoniveladoras e rolos compressores, garantindo maior durabilidade e trafegabilidade.

A previsão é de que as ações sigam ao longo das próximas semanas, até que todas as localidades previstas no cronograma atual sejam contempladas.

#PraCegoVer

A imagem mostra caminhões realizando o reparo de estradas vicinais no bairro Pedra 90.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT