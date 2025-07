Paula Calil homenageia Cavalaria da Polícia Militar na Câmara de Cuiabá

O Festival de Lambadão, promovido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, movimenta o palco principal da 57ª Expoagro nesta terça-feira (15), das 21h às 2h da madrugada. O secretário de Cultura, Johnny Everson, convidou a população a participar do evento e a celebrar os ritmos que representam a alma do povo cuiabano. Segundo ele, com entrada gratuita, o festival é uma oportunidade valiosa para as bandas e cantores regionais mostrarem seu talento e para a comunidade reafirmar sua identidade cultural, sua força.

“Venham participar e sentir orgulho da nossa cultura. Venham dançar e cantar os sucessos da música regional. É um sonho de todo artista regional subir ao palco da Expoagro, especialmente nesta edição, que é considerada a maior de todos os tempos. Venham prestigiar essa oportunidade inédita de ver os artistas do Lambadão Cuiabano ocupando o palco gigante da Expoagro. Portanto, a população cuiabana precisa marcar presença e mostrar que, aqui em Cuiabá, ‘santo de casa faz milagre, sim’”, afirmou Johnny Everson.

Movimentam o palco principal da 57ª Expoagro os artistas: Scort Som, Banda Novo Som, Clebinho Show e Banda Os Inocentes. A programação inclui ainda, a participação dos apresentadores Vevé e Botof, além de apresentações de Siriri e Cururu Elétrico.

O cantor Matheusinho Sucessinho, uma das atrações do festival, também convidou a população para o evento, que valoriza as bandas regionais. “Convido todos vocês para participarem, na terça-feira, do espetáculo ‘Cuiabá é Tchôw’, na Expoagro. A festa vai ser linda, com Matheusinho Sucessinho e diversas atrações regionais que celebram a nossa cultura. Não percam!”

Confira a programação completa:

21h00 – Interação com os apresentadores e início do espetáculo

21h15 – Grupo Cururu e Siriri Elétrico

21h45 – Início do Festival Chico Gil de Lambadão Cuiabano

22h00 – Clebinho Show e Banda Os Inocentes

22h45 – Banda Scort Som

23h45 – Banda Novo Som

01h00 – Matheusinho Sucessinho

02h00 – Encerramento com Eduardo Braga e Banda Loop

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT