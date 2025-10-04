Connect with us

Cuiabá

Paula Calil parabeniza moradores pela conquista do título de propriedade e reforça importância da regularização fundiária em Cuiabá

Publicado em

04/10/2025
Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil&nbsp
A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), participou da solenidade de entrega de títulos de propriedade promovida pela Prefeitura da Capital, neste sábado (4), no plenário do Legislativo. Na ocasião, a parlamentar parabenizou os moradores contemplados e destacou a relevância da regularização fundiária para o desenvolvimento da cidade.
“Hoje é um momento muito importante, a entrega dos títulos definitivos para essas famílias. Isso reafirma que nós, como agentes políticos, estamos aqui para servir a população com responsabilidade e políticas públicas. Tenho me empenhado muito nessa causa, abraçando o desejo de várias famílias da região sul, e em breve teremos novas conquistas nesse sentido”, afirmou a parlamentar.&nbsp
Paula lembrou que a moradia digna é uma das prioridades do seu mandato, com ações em andamento nos bairros como São Francisco, Jardim Passaredo, Lagoa Azul e Getúlio Vargas, por meio de audiências públicas e escuta ativa com as comunidades.
Os títulos entregues fazem parte do programa de regularização fundiária conduzido pela Secretaria Municipal de Habitação. Segundo o prefeito Abilio Brunini (PL), a medida garante segurança jurídica às famílias, valoriza os imóveis e impulsiona investimentos em infraestrutura, saúde e educação.
“O imóvel regularizado vale muito mais, pois cria direitos e obrigações, como o pagamento do IPTU, que retorna em obras e melhorias para os bairros. Nossa meta é fazer de Cuiabá uma das capitais com maior índice de regularização fundiária do país”, destacou durante a cerimônia.
Entre os contemplados, Vidal Constantino celebrou o fim da espera de mais de 40 anos pela escritura da sua casa.
“Hoje é um sentimento de gratidão. Esperamos por décadas e, finalmente, recebemos o documento. É uma conquista que muda a vida da nossa família e da comunidade”, relatou emocionado.
Regiões beneficiadas
Foram contemplados moradores dos bairros Altos da Serra II, Altos da Glória, Milton Figueiredo, Alvorada, Vila Verde e Três Barras, reforçando o compromisso da Prefeitura e da Câmara Municipal com a garantia do direito à moradia em Cuiabá.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Câmara Municipal sedia entrega de 150 títulos definitivos de propriedade em parceria com a Prefeitura

Published

1 hora atrás

on

04/10/2025

By

Camile Souza | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá&nbsp
A Câmara Municipal de Cuiabá sediou, neste sábado (4), a solenidade de entrega de 150 títulos definitivos de propriedade a moradores de diversos bairros da capital. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, e contou com o apoio institucional da Câmara.
Durante o evento, o prefeito Abilio Brunini (PL) destacou a importância da regularização fundiária como instrumento de valorização social e econômica da população cuiabana.
“A regularização imobiliária tem um papel fundamental. É o reconhecimento legal do imóvel pelo poder público e pelos cartórios, o que garante segurança às famílias. Com o título em mãos, as pessoas podem deixar o bem como herança, vender, reformar ou ampliar suas casas. Isso movimenta a economia e fortalece o comércio local”, afirmou o prefeito.
A secretária municipal de Habitação e Regularização Fundiária, Michelle Dreher, explicou que os títulos entregues fazem parte de processos que estavam há anos paralisados e que, agora, foram retomados pela gestão.
“Estamos organizando as entregas por etapas e por bairros. Hoje contemplamos alguns, no próximo mês haverá novas entregas e, em dezembro, mais famílias serão beneficiadas. Esses títulos representam o fim de uma longa espera para muitas pessoas”, explicou a secretária.
A chefe do legislativo cuiabano, vereadora Paula Calil (PL), presidiu a solenidade e ressaltou o compromisso da Câmara com a garantia de direitos à população.
“A entrega dos títulos na Câmara simboliza o nosso apoio à população cuiabana. Ter o documento definitivo da sua casa é ter dignidade, segurança e estabilidade. Muitas mulheres, que hoje são chefes de família, vivem essa conquista com ainda mais emoção. É uma honra participar de um momento tão significativo como este”, destacou a parlamentar.
A emoção tomou conta da moradora do bairro Altos da Serra II, Katiane Faria de Ponte, que celebrou o fim de uma espera de oito anos.
“É um sentimento de gratidão. Esperei oito anos por esse título e, hoje, posso descansar sabendo que a casa está no meu nome. Agora é realmente minha. Isso representa muito para mim e minha família”, declarou, emocionada.
Também participaram da cerimônia os vereadores Demilson Nogueira (Progressistas), Dilemário Alencar (União Brasil) e Cezinha Nascimento (União Brasil).

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Rodoviária de Cuiabá ganha área exclusiva para motoristas de app

Published

1 hora atrás

on

04/10/2025

By

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli
O clima de tensão que se arrastava há meses entre taxistas e motoristas de aplicativo na rodoviária de Cuiabá teve um ponto final. Nesta semana, o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá passou por uma transformação que incluiu a implantação de sinalização exclusiva para veículos de aplicativo, garantindo até três vagas em fila para embarque e desembarque com limite máximo de dois minutos. A medida cria um ponto livre e regulamentado para esse tipo de serviço, reduzindo os conflitos que vinham afastando motoristas e gerando transtornos aos usuários.
O problema ganhou repercussão estadual após cenas de ameaças circularem em vídeo, mostrando um taxista armado com faca discutindo com motoristas de aplicativo. Denúncias apontavam que os táxis ocupavam de forma irregular todo o estacionamento em frente ao terminal, impedindo qualquer parada rápida de usuários ou de motoristas de aplicativo. Fotos mostravam veículos em fila dupla e até bloqueando a passagem de pedestres, cenário que obrigava a Semob a aplicar multas, penalizando justamente quem tentava atender passageiros em condições precárias.
Diante desse cenário, o vereador Rafael Ranalli (PL) visitou a SINART (Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico), empresa que administra a rodoviária, e levou a demanda diretamente à gerência. O diálogo resultou em uma solução que vai além da placa: um pacote de melhorias estruturais que reorganizou o estacionamento e trouxe mais segurança para quem utiliza o terminal.
O gerente-geral da SINART, Selmo Oliveira, destacou a mudança: “A implantação de sinalização exclusiva para veículos de aplicativo resolve uma antiga demanda que gerava transtornos e confusão entre passageiros e motoristas. Agora, com áreas claramente identificadas, o fluxo se torna mais organizado e eficiente”, afirmou.
Além da sinalização para aplicativos, o estacionamento foi revitalizado com nova pavimentação, vagas demarcadas para idosos, pessoas com deficiência (PCDs), motos, mototáxis, táxis e veículos de aplicativo. O terminal também ganhou um moderno sistema de monitoramento por câmeras com reconhecimento de placas, integrado ao Vigia Mais, ampliando a segurança.
Com isso, os motoristas de aplicativo passam a ter um espaço garantido para atender seus passageiros sem precisar disputar vagas com taxistas ou parar em fila dupla. A solução equilibra o uso do espaço entre os diferentes modais de transporte e mostra como a atuação parlamentar de Ranalli, em parceria com a gestão da SINART, conseguiu resolver um impasse que já se arrastava há anos.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

