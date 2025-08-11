Cuiabá
Paula Calil realiza sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado
Thalita Queiroz/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realizou na tarde desta segunda-feira (11) uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado, reunindo importantes personalidades do meio jurídico no plenário do Legislativo cuiabano. Para a gestora, eventos como este são fundamentais não apenas para valorizar o trabalho dos advogados, mas também para dar visibilidade à atuação desses profissionais na capital.
“A advocacia é uma profissão de extrema relevância. Costumo dizer que cada caso conduzido por um advogado é único, e o Direito, nesse contexto, representa o último recurso para aqueles que buscam justiça”, destacou Paula.
A vereadora ressaltou ainda o papel essencial do advogado na sociedade, atuando como um elo entre quem precisa e quem pode oferecer soluções.
“Vejo em minha própria família o apreço pela advocacia. Essa dedicação mostra a transformação que um profissional pode promover, o que me motivou a homenagear os advogados, profissionais fundamentais para garantir o estado democrático de direito a todos os cidadãos”, afirmou a parlamentar.
O advogado Rodrigo Leite da Costa, um dos homenageados, reafirmou seu compromisso na luta pelo acesso à justiça e por uma sociedade mais igualitária.
“Este dia representa muito para todos os advogados, especialmente neste momento que vivemos. Que possamos estar sempre à disposição da sociedade e dos nossos clientes, prestando o bom serviço que a advocacia exige. Faço o possível para que aqueles que não têm condições de pagar um advogado particular também tenham acesso à justiça. Faço isso em gratidão por tudo que recebi na faculdade e para retribuir à sociedade da melhor forma possível”, refletiu Rodrigo.
Outro momento especial da cerimônia foi a decisão da presidente Paula de homenagear também os servidores da Câmara Municipal de Cuiabá formados em Direito. Segundo ela, essa iniciativa nasceu do desejo de reconhecer, por meio da solenidade e das moções de aplausos, o brilhante trabalho prestado por esses profissionais no Legislativo.
“Temos nesta Casa uma equipe excelente de advogados constitucionalistas, especialmente na Secretaria das Comissões, em especial na CCJ. Nada mais justo do que homenageá-los. Eles são excepcionais no trabalho que desempenham, garantindo que os vereadores tenham segurança e confiança nos pareceres emitidos antes de suas decisões”, finalizou Paula.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Professores e TDIs de Cuiabá debaterão prática de documentação pedagógica
Professores da educação infantil e TDIs (Técnicos de Desenvolvimento Infantil), vinculados à Prefeitura de Cuiabá, terão a oportunidade de participar do curso de formação continuada “Escola de Educadores – Formação de Documentação Pedagógica na Prática”.
O evento da Secretaria Municipal de Educação (SME) será realizado até sexta-feira (15), no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.
A documentação pedagógica é um processo de registro e reflexão sobre a prática educativa, com o objetivo de tornar visível o processo de aprendizagem das crianças e dos professores, além de promover a interação entre escola, família e comunidade. Ela envolve a coleta e organização de registros, como fotos, vídeos, relatos e produções das crianças, que, juntos, contam a história do desenvolvimento e aprendizado.
Por isso, no evento, os professores e TDIs deverão apresentar desenhos produzidos pelas crianças e fotos impressas de momentos de desenvolvimento para as famílias.
“O registro e a documentação pedagógica possibilitam a construção de memória e autoria, permitindo, ainda, uma discussão saudável para a melhor prática da aprendizagem”, explica o secretário municipal de Educação, Amauri Monge.
#PraCegoVer
A foto mostra a fachada do prédio da Secretaria Municipal de Educação. É possível visualizar o brasão da Prefeitura de Cuiabá e, em letras maiúsculas, a inscrição “Secretaria Municipal de Educação”.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
CPI das fraudes fiscais realiza reunião ordinária na tarde desta segunda (11)
Thalita Queiroz/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga possíveis irregularidades fiscais na gestão financeira do município de Cuiabá até 2024, realizou, na tarde desta segunda-feira (11), sua primeira reunião com a nova formação do dispositivo. A presidente da CPI, vereadora Michelly Alencar (União Brasil), foi acompanhada pelos membros que agora compõem a comissão, vereadores Daniel Monteiro (Republicanos) e Kássio Coelho (Podemos).
O encontro teve por objetivo resolver questões administrativas da Comissão, como a nomeação do vereador Daniel Monteiro como relator da CPI. Da mesma forma, os parlamentares decidiram os primeiros passos a serem tomados neste momento.
Ao dar os encaminhamentos iniciais à CPI, Michelly frisou a convocação do Secretário Municipal de Economia, Marcelo Bussiki, e o Controlador Geral do Município, Wesley Bucco. A vinda dos gestores, programada já para a próxima segunda-feira (18), visa entender a atual situação da capital por meio de documentos e informações que serão trocadas.
O vereador Daniel Monteiro sugeriu também entender a situação das possíveis irregularidades fiscais de uma maneira cronológica.
“A senhora foi muito feliz em estabelecer os gestores da atual gestão como os primeiros a serem ouvidos, até para que eles apontem supostas irregularidades, uma vez que, nós acompanhamos uma série de acusações com relação à gestão anterior, de supostas irregularidades”, pontuou o republicano.
Ademais, Daniel salientou a necessidade de a Comissão estabelecer quem é o investigado pelo dispositivo.
Por fim, a presidente da CPI leu ainda os encaminhamentos já existentes realizados pela Comissão, como, por exemplo, as três análises técnicas emitidas pela Controladoria Geral do Município. Michelly reforçou o comprometimento com a decorrer dos trabalhos.
“É importante a gente reafirmar esse compromisso de transparência e apuração de todos os documentos e dos responsáveis que estarão aqui”, finalizou.
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Desenvolve MT oferece crédito para jovens advogados da OAB-MT impulsionarem a carreira
Polícia Civil cumpre mandado de prisão de mulher suspeita de roubo em Colniza
Prefeita Flávia Moretti encaminha à Câmara proposta de lei que regulamenta Prêmio Saúde em Várzea Grande
CST da Saúde Indígena visita sede da AgSUS em Cuiabá
Uma mulher, de 31 anos, foi presa pela Polícia Civil, neste domingo (10.8), em Colniza. A prisão ocorreu em cumprimento...
Polícia Militar liberta vítima de cárcere privado e desarticula ponto de venda de drogas
Policiais militares do 3º Batalhão libertaram uma mulher vítima de violência doméstica e cárcere privado e fecharam um ponto de...
PM prende suspeito de agredir gestante de oito meses com chutes na barriga
Equipes militares da 2ª Companhia Independente prenderam, na manhã desta segunda-feira (11.8), um homem de 27 anos, suspeito de agredir...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
INSS notificará beneficiários vítimas de descontos a partir de terça
Quem indicar que não autorizou desconto poderá pedir reembolso A partir desta terça-feira (13), os aposentados e pensionistas que sofreram descontos em...
INSS: descontos indevidos desde março de 2020 serão restituídos
Instituto vai notificar cerca de 9 milhões de beneficiários O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller...
