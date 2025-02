Paula Calil se reúne com equipe de limpeza da Câmara

O prefeito de Cuiabá Abilio Brunini fez uma vistoria, esta semana, no galpão do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá (CDMIC), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e se deparou com uma realidade inaceitável: equipamentos essenciais para o atendimento da população estavam parados há meses, em alguns casos, há anos. Diante do flagrante descaso, Brunini determinou a distribuição imediata dos materiais para as UPAs e UBS que enfrentam dificuldades por falta desses itens.

“É um absurdo ver pacientes e profissionais da saúde trabalhando sem o mínimo de estrutura, enquanto aqui estão acumulados equipamentos novos, ainda encaixotados! Cadeiras de rodas, macas, biombos, mesas e até aparelhos odontológicos completos simplesmente esquecidos, enquanto nos postos de saúde e UPAs faltam até onde os pacientes se sentarem”, criticou o prefeito.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Lúcia Helena Barboza Sampaio, os equipamentos já começaram a ser enviados às unidades que mais necessitam. No entanto, outro problema surgiu durante a vistoria: as novas cadeiras odontológicas não podem ser instaladas porque as antigas ainda não foram retiradas. A empresa responsável pela remoção não recebe pelos serviços há mais de um ano.

“Parece inacreditável, mas essa é a realidade que encontramos. Uma simples falta de pagamento está impedindo que equipamentos modernos sejam instalados e atendam a população. Isso mostra o tamanho do desleixo que a antiga gestão deixou a secretaria de Saúde”, afirmou Brunini.

Além da distribuição emergencial dos equipamentos, o prefeito ordenou uma auditoria completa nas compras realizadas nos últimos anos. Entre os itens armazenados, há cadeiras de rodas que custaram mais de R$ 4 mil aos cofres públicos, quando, em uma rápida pesquisa na internet, produtos semelhantes são encontrados por pouco mais de R$ 1 mil.

“Não vou admitir superfaturamento nem desperdício do dinheiro do povo. Se houve irregularidade, os responsáveis terão que prestar contas. Chega de desmandos e de deixar o cidadão pagar essa conta”, enfatizou Brunini.

A gestão municipal também trabalha para concluir o processo de licitação (Pregão Nº 44) para manutenção das cadeiras odontológicas, garantindo que os serviços essenciais cheguem à população com qualidade e eficiência. “A saúde de Cuiabá não pode esperar. Nossa prioridade é resolver os problemas e garantir que cada centavo dos cuiabanos seja investido da maneira correta”, finalizou o prefeito.

A imagem mostra o prefeito de Cuiabá, de camisa cinza, em um galpão onde funciona o CDMIC. Ele observa com expressão séria o local está bagunçado, com várias caixas e equipamentos amontados.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT