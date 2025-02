Paula celebra os 93 anos do voto feminino e destaca feito histórico com a primeira Mesa Diretora composta apenas por mulheres

Nesta segunda-feira (23), o Sine Municipal, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico disponibiliza 203 vagas para o mercado de trabalho, para diversos níveis de escolaridade e também que não exige esse critério.

Entre elas, 40 para corretor de imóveis, com 100% de comissão e salário a combinar. Outras 35 para atendente de loja tanto para pessoas com experiência de trabalho ou sem ter desempenhado a função. O salário varia de R$ 1.518,00 a R$ 1.600,00 com diversas vantagens.

Para operador de caixa são 23 vagas com salário, algumas com salário de até R$ 1.550,00 e mais gratificações e assistências. 20 dessas vagas não exigem experiência comprovada, e outras 3 são para Pessoas Com Deficiência (PCD) com experiência. Para todas, a escolaridade abrange o Ensino Médio completo.

Há inúmeras outras, como para auxiliar de limpeza, ajudante de eletricista, pedreiro, sorveteiro, técnico em manutenção de balanças. Exclusivas para nível superior existem vagas para auxiliar de contabilidade, auxiliar de enfermagem e auxiliar de administração.

Interessados podem procurar a unidade do Sine Municipal, localizada na Rua Campo Grande, número 347, o Centro de Cuiabá, munidos de documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e currículo atualizado para caso de encaminhamento.

O atendimento presencial é realizado das 9h às 16h. Outras informações pelo telefone (65)3321-0572.

Serviço do Sine

Além de intermediar vagas de emprego, o Sine Municipal realiza o atendimento para a solicitação do seguro-desemprego. Para acessar o benefício, o trabalhador deve apresentar os documentos fornecidos pela empresa no momento da rescisão contratual. A solicitação é registrada diretamente no sistema do Governo Federal.

Para maior comodidade, os cidadãos também podem acessar as vagas e outros serviços do Sine pela internet, utilizando o aplicativo Sine Fácil ou o portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br). Os canais são atualizados diariamente, oferecendo mais agilidade e praticidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho.

Informações importantes ao trabalhador:

– Canais digitais para consulta de vagas de emprego: empregabrasil.mte.gov.br ou pelo aplicativo “Sine Fácil”.

– Pedido de seguro-desemprego: pode ser solicitado pelo aplicativo da “Carteira de Trabalho Digital” ou pelo site empregabrasil.mte.gov.br.

A imagem mostra a entrada do Sine Municipal de Cuiabá, com a fachada em destaque, na cor amarela e a palavra Sine em azul. Há um calçamento até a porta de vidro.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT