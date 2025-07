Paula concede sessão solene em homenagem à tradicional Festa do Senhor Divino Espírito Santo

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou nesta terça-feira (1º) que está em tratativas com o governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Pivetta, para viabilizar a instalação de uma usina própria de asfalto no município. A proposta tem como objetivo reduzir custos e ampliar a autonomia da capital na execução de obras de infraestrutura.

A discussão ocorreu durante uma visita institucional realizada na segunda-feira (30), no gabinete do prefeito, no Palácio Alencastro. O encontro teve como foco principal o fortalecimento da parceria entre Estado e Município para a realização de obras estruturantes em Cuiabá. A reunião reforçou o compromisso das gestões estadual e municipal em atuar de forma integrada para melhorar a qualidade de vida da população cuiabana.

Durante o diálogo, foram debatidas ações conjuntas para ampliar a pavimentação de vias públicas em bairros que ainda enfrentam problemas estruturais, além de iniciativas voltadas à modernização da iluminação pública e à execução de obras de drenagem urbana. Um dos principais temas abordados foi justamente a viabilidade da instalação da usina de asfalto.

Segundo o prefeito Abilio Brunini, a proposta surgiu diante dos altos custos praticados em contratos via licitação. “Quando contratamos uma empresa, há um acréscimo médio de 29% referente ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), além do lucro e de outros custos operacionais. Com uma usina própria, poderíamos reduzir significativamente esses valores”, explicou.

A ideia é firmar uma parceria com o Governo do Estado, utilizando a estrutura já existente da usina estadual de pavimentação. Pelo modelo em estudo, o município ficaria responsável pelo fornecimento dos insumos, enquanto a operação técnica seria conduzida pelo Estado. O vice-governador Otaviano Pivetta se comprometeu a apresentar a proposta ao governador Mauro Mendes e à equipe técnica do Executivo estadual para avaliação e encaminhamentos.

“O objetivo é permitir que a prefeitura execute um programa contínuo de pavimentação ao longo de todo o ano, com mais autonomia e eficiência”, ressaltou Abilio.

Nos primeiros seis meses de 2025, a Prefeitura de Cuiabá já executou a operação tapa-buracos em mais de 1.100 ruas e avenidas, utilizando cerca de 15 mil toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). A ação contemplou mais de 60 bairros e resultou no fechamento de aproximadamente 50 mil buracos, com um investimento de R$ 13 milhões.

#PraCegoVer A imagem mostra as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras realizando a operação tapa-buraco no bairro Santa Amália.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT