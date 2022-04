Paulo Araújo apresenta indicações que vão beneficiar Apiacás e Lambari D’Oeste

Foto: Marcos Lopes

Ações que visam a melhoria do transporte e saúde para dois municípios do interior do Estado de Mato Grosso foram pautas de reivindicações, proposta pelo deputado estadual Paulo Araújo (Progressistas), durante a sessão plenária da última quarta-feira (6) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

O parlamentar indicou (n° 2730/22) ao governador do Estado de Mato Grosso Mauro Mendes, com cópia à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, Rosamaria Ferreira de Carvalho, acerca da necessidade de viabilização de condições de trabalho aos agentes comunitários de saúde do município de Lambari do D’Oeste, (317 km de distância de Cuiabá) com aquisição de 10 motocicletas para possibilitar que transitem para extensa zona rural do município.

Outra indicação, a de n° 2732/22, também de suma importância foi encaminhada ao governador Mauro Mendes, com cópia à Secretaria de Estado de Cultura Esporte e Lazer e à Secretaria de Estado de Saúde acerca da necessidade de viabilizar a construção de academia de saúde no Distrito da Boa União, também localizado no município de Lambari D’Oeste. “A pratica esportiva é muito importante na busca de lazer e também melhorar a saúde”, disse Paulo Araújo.

Apiacás

Já para o município de Apiacás (distante 690 km de Cuiabá), o deputado Paulo Araújo pretende melhorar o transporte de alunos, ele indicou n° 2731/22 ao governador do estado, Mauro Mendes, com cópia do secretário de Estado de Educação Alan Resende Porto, sobre a destinação de dois micro-ônibus para atender com transporte os alunos do município de Apiacás.