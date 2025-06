Pauta ambiental deixa de ser apenas um ato comemorativo em Várzea Grande

Em parceria, Semana do Meio Ambiente terá ações concretas: “É hora de sair do discurso e encarar os problemas de frente”, afirma a prefeita Flávia Moretti

“Em Várzea Grande, temos buscado transformar a pauta ambiental em prática efetiva. A Semana do Meio Ambiente é um exemplo disso: planejamos ações nas escolas, plantios, limpeza à margem do Rio Cuiabá, debates técnicos e planejamento urbano com foco na sustentabilidade. É hora de sair do discurso e encarar os problemas de frente, com coragem, união e responsabilidade com o futuro da nossa cidade. Meio ambiente não é tema só de data comemorativa, é compromisso diário de gestão”.

A pontuação é da prefeita Flávia Moretti (PL) sobre a Semana de Meio Ambiente que será realizada de 2 a 6 de junho, e que vai além das datas comemorativas e parte para a prática. Sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS), e com apoio de parceiros como o TCE-MT, Ministério Público e Ministério do Meio Ambiente, a cidade se mobiliza para enfrentar de forma educativa e estratégica os desafios ambientais locais.

A programação começa na segunda-feira (2), às 8h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Benedita Bernardino Curvo’, com capacitação dos servidores da escola para a realização da oficina “Pequenos Guardiões da Natureza”, oferecida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e a SEMMADRS.

A ação culmina na terça-feira (3), com a realização da gincana ecológica entre os alunos da unidade escolar. De forma lúdica e interativa, crianças de 6 a 11 anos aprenderão sobre reciclagem, consumo consciente, preservação da água e descarte correto de resíduos. A atividade inclui jogos, cartazes, oficinas de reutilização criativa, caminhadas ecológicas, plantios coletivos de mudas nativas e peças teatrais com temáticas ambientais.

“Buscamos o TCE-MT como parceiro justamente por sua atuação com projetos de educação ambiental voltados aos municípios da Baixada Cuiabana e não podíamos ficar de fora. Queremos que essas ações deixem sementes dentro da escola. Capacitar servidores e professores é a chave para que a pauta ambiental permaneça ativa no dia a dia dos alunos, mesmo após a Semana do Meio Ambiente”, afirmou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim.

Além da formação das crianças, os educadores e gestores escolares também serão preparados para manter projetos contínuos relacionados à sustentabilidade.

Oficina Participativa marca o ponto alto da semana – Na quarta-feira (5), a programação ganha peso institucional com a realização da Oficina Participativa e Visita Guiada do Programa Cidades Verdes Resilientes (PVCR), promovida em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o Ministério do Meio Ambiente. O encontro será realizado em formato híbrido, das 8h às 18h, com abertura no auditório do Ministério Público em Várzea Grande.

Ricardo Amorim explica que o foco será a apresentação e discussão do ZAM – Zoneamento Ambiental Municipal, um instrumento fundamental para o planejamento urbano sustentável, que leva em conta os impactos das mudanças climáticas. Os técnicos do MMA vão colher contribuições dos representantes municipais para ajustar a metodologia e elaborar a minuta do decreto de regulamentação.

“Essa é uma oportunidade histórica para Várzea Grande. Vamos colocar todos os setores da Prefeitura para discutir o que realmente importa: como a cidade vai enfrentar enchentes, erosões e eventos climáticos extremos que se intensificam a cada ano”, afirmou Amorim. “Convidamos todas as secretarias envolvidas com ações de emergência — Defesa Civil, Obras, Saúde, Urbanismo, Serviços Públicos, entre outras — para vivenciar na prática os locais mais afetados pelas chuvas e buscar soluções sob orientação técnica do governo federal”.

No período da tarde, será realizada a visita guiada aos pontos críticos de alagamento, onde serão discutidas Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para tornar a cidade mais resiliente.

Plantio de árvores e mobilização cidadã – Na quinta-feira (5), das 8h às 10h, a ação se desloca para a região da Ponte Sarita Baracat, onde será realizado um plantio coletivo de mudas nativas, com apoio da empresa Refrigerantes Marajá e participação dos funcionários. A área urbana próxima à ponte, recentemente inaugurada, será arborizada para recuperar o solo, evitar erosões e melhorar a paisagem urbana, além de promover biodiversidade.

“Quando a iniciativa privada se junta ao poder público para plantar árvores, estamos dizendo com ações que o meio ambiente é responsabilidade de todos”, reforçou Amorim.

Encerramento com gesto simbólico e alerta ambiental – Na sexta-feira, 6, encerra-se a programação com um Mutirão de Limpeza às margens do Rio Cuiabá, na Passagem da Conceição, das 8h às 12h. O ato simbólico será realizado em parceria com a EMEB ‘Dr. João Ponce de Arruda’, a Secretaria de Serviços Públicos, associações de catadores e o Coletivo Lixo Zero, alertando para a urgência da preservação dos recursos hídricos.

“O Rio Cuiabá precisa de atenção. Mais do que limpar, queremos chamar a população para a responsabilidade com seus rios, seus resíduos, sua cidade. Se cada um fizer sua parte, os impactos positivos são imediatos. E essa semana mostra que o poder público está fazendo a dele”, finalizou a prefeita Flávia Moretti.

Confira a programação completa da Semana do Meio Ambiente em Várzea Grande:

Segunda (02/06) – 8h às 10h

Treinamento para servidores da EMEB Benedita Bernardino Curvo (TCE-MT/SMECEL)

Terça (03/06) – 9h às 11h

Gincana “Pequenos Guardiões da Natureza” com alunos da EMEB Benedita Bernardino Curvo

Quarta (04/06) – 8h às 18h

Oficina Participativa e Visita Guiada do Programa Cidades Verdes Resilientes (Ministério do Meio Ambiente/MPMT)

Auditório do Ministério Público de Várzea GRande + Visita a áreas críticas de enchente

Quinta (05/06) – 8h às 10h

Plantio de mudas nativas na região da Ponte Sarita Baracat

Parceria com a empresa Refrigerantes Marajá

Sexta (06/06) – 8h às 12h

Mutirão de Limpeza do Rio Cuiabá

Passagem da Conceição – com participação de alunos, catadores e sociedade civil organizada

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT