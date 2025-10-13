TCE MT
Pauta do Plenário Virtual conta com 45 processos nesta semana
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) inicia, nesta segunda-feira (13), mais uma sessão do Plenário Virtual, que seguirá até a próxima sexta-feira (17). Estão previstos julgamentos de 45 processos, abrangendo representação de natureza externa, fiscalizações, denúncias à Ouvidoria Geral, tomadas de contas e pedidos de aposentadoria, revisões e pensões. Clique aqui e confira a pauta completa.
Entre os processos a serem julgados, consta a fiscalização ordenada com o objetivo de conhecer, avaliar e atualizar as reais condições do transporte escolar do município de Cáceres. O levantamento compõe a “Operação Transporte Escolar Seguro”, realizada pelo TCE-MT em 12 municípios do estado, com o objetivo de traçar um diagnóstico da segurança e qualidade do serviço de transporte escolar, abrangendo tanto os veículos como os condutores.
Além disso, a pauta inclui a homologação da tutela provisória de urgência, deferida por meio do julgamento singular n° 681/JCN/2025, por conta de supostas irregularidades na condução do pregão eletrônico nº 005/2025 da Prefeitura de Jangada e a tomada de contas especial instaurada para apurar suposto superfaturamento ocorrido em contrato da Companhia Mato-grossense de Mineração (METAMAT).
Os documentos referentes aos processos são liberados no Portal do TCE-MT na abertura da sessão, tanto para os envolvidos quanto para a sociedade, inclusive com os votos dos conselheiros. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 06.
ISO 9001
O Plenário Virtual integra os sete produtos de excelência do TCE-MT. Certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) com o selo ISO 9001, o instrumento faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), cuja validação foi renovada em 2024 e permanece vigente até 2027.
Secretaria de Comunicação/TCE-MT
Fonte: TCE MT – MT
Sessão ordinária desta terça-feira tem 16 contas anuais de governo em pauta; confira
Com 16 contas anuais de governo referentes ao exercício de 2024 em pauta, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza mais uma sessão ordinária do Plenário Presencial nesta terça-feira (13). Clique aqui e confira a pauta na íntegra.
Está prevista a análise dos balanços de Novo Horizonte do Norte, Nobres, Bom Jesus do Araguaia, Cláudia, Aripuanã, Ponte Branca, Nova Bandeirantes, Rosário Oeste, Santa Cruz do Xingú, Comodoro, Pontal do Araguaia, Nova Monte Verde, São José do Rio Claro, Serra Nova Dourada, Nova Guarita e Luciara.
A pauta traz ainda homologação de tutela provisória de urgência acerca de supostas irregularidades na realização do concurso público do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia (CISMA).
Com início às partir das 14h30, a sessão ordinária é realizada de forma presencial, com transmissão ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube. A pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 08.
Fonte: TCE MT – MT
MBA em Gestão de Cidades do TCE-MT trata de Previdência Municipal
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|A aula foi ministrada pelo secretário-executivo de Gestão de Pessoas do TCE-MT, Eneias Viegas da Silva. Clique aqui para ampliar
O 18º módulo do MBA em Gestão de Cidades, promovido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) em parceria com a Fadisp, tratou sobre o tema da Previdência Municipal, nesta sexta-feira (10). A aula, realizada no auditório da Escola Superior de Contas, foi ministrada pelo secretário-executivo de Gestão de Pessoas do TCE-MT, Eneias Viegas da Silva.
“Nesta aula vamos trazer o nascimento da previdência, o que ela é, como surgiu, o que deu errado ou certo até hoje, como está a previdência atualmente, tanto do Estado como nos municípios e de um modo Nacional. Vamos tratar também do que pode ser feito, o que que nós podemos copiar do que deu certo e o que podemos tirar daquilo que está dando errado. De modo geral, é tratar de pessoas, do futuro”, esclareceu o secretário no início de sua apresentação.
Ao longo do encontro, o professor abordou a sustentabilidade do setor previdenciário, a Reforma da Previdência e a responsabilidade na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com apoio do secretário-executivo do Ministério Público de Contas de Mato Grosso (MPC-MT), Felix Alberto Ciekalski, e do técnico de Controle Público Externo do TCE-MT Marco Aurelio Queiroz De Souza.
Sobre o tema da aula, Ciekalski destacou o trabalho realizado pelos órgãos de controle externo. “A previdência é um assunto muito caro para a sociedade. O Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas têm estado juntos, cuidando desse assunto com muita seriedade para que a sociedade receba esse saldo”, disse.
|Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT
|O módulo contou com a participaração do scretário-executivo do MPC-MT, Felix Alberto Ciekalski, e do técnico de Controle Público Externo do TCE-MT Marco Aurelio Queiroz De Souza. Clique aqui para ampliar
Para ele, a governança na previdência é de grande interesse dos gestores. “A governança da previdência é muito importante e os gestores aqui presentes devem aproveitar para desfrutar dessa aula, justamente para se capacitar e fazer com que esse tema tão árduo para nós seja cada vez mais trabalhado e mais efetivo”, argumentou o representante do MPC-MT.
Para o técnico do TCE-MT Marco Aurélio de Souza, a situação atual da previdência social é administrável por meio de uma gestão competente e transparente, mas ele destaca os contornos históricos do sistema público previdenciário.
“Para se ter uma ideia, no Brasil, até os anos 1970, existiam 10 empregados para cada um ou dois aposentados, então realmente sobrava dinheiro. Só que o Brasil não criou esse colchão financeiro e o dinheiro foi usado em várias obras como a Ponte Rio-Niterói, a construção de Brasília, a Transamazônica e, hoje, nós estamos pagando por isso”, relatou Souza.
A pós-graduação em Gestão de Cidades faz parte da estratégia da atual gestão do TCE-MT, presidida pelo conselheiro Sérgio Ricardo, para fortalecer a capacitação contínua de servidores e gestores públicos. O curso tem carga horária de 360 horas, conta com cerca de mil alunos e é coordenado pelo procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Carvalho de Alencar.
Fonte: TCE MT – MT
