PDI: Gestão verifica alcance das metas de 2021 e debate reorganização para 2022

As matrículas para o Programa Siminina, referente à primeira etapa da retomada do atendimento presencial e, iniciadas no último dia 8, estão em andamento em quatro unidades: Chácara dos Pinheiros, 1ª de Março, Três Barras e Capão Gama. O programa atende a meninas na faixa etária de 7 a 14 anos.

De acordo com a coordenação do programa, gerida pela profissional Dalma Beatriz, das 428 vagas disponíveis, restam 148 vagas para as unidades 1ª de Março (26), Capão Gama (76) e Chácara dos Pinheiros (46).

A unidade do bairro 1ª de Março houve a necessidade de abrir uma nova sala, com 10 novas vagas, para comportar à procura dos pais na região. São 17 vagas para o período matutino e 9 vagas para o vespertino, conforme o último relatório da coordenação.

Outra unidade bastante procurada é a do bairro Capão Gama, inaugurada, em 2020, pela administração Emanuel Pinheiro para atender os bairros da região Oeste de Cuiabá. São 43 disponíveis para o período matutino e 33 para o vespertino.

Confira os documentos:

– Certidão de Nascimento (fotocópia)

– RG (fotocópia) [da criança e dos pais]

– CPF (fotocópia) [da criança e dos pais]

– Telefone para Contato

– Comprovante de Residência (fotocópia)

– Cartão SUS (fotocópia)

– Número do NIS (fotocópia)

– Registro de Guarda Compartilhada (fotocópia)

– Registro de Medida Protetiva (fotocópia)

– Tamanho da Roupa da Criança

– Número do Calçado da Criança

Etapa 2 e 3

A segunda etapa contempla 500 vagas e está prevista para o dia 11 de abril, com a retomada das atividades das unidades Alto do Boa Vista, CPA (Cras), Pascoal Ramos, Santa Izabel e as duas unidades da zona rural distrital, Guia e Sucuri.

Outras 640 vagas serão disponibilizadas na terceira etapa, prevista para o mês de maio, quando retornarão o atendimento nas unidades dos bairros Jardim Vitória, Jardim Leblon, Bela Vista e Dr. Fábio.

A terceira etapa também conta com a inauguração dos atendimentos da unidade modelo situada no bairro Pascoal Ramos com a estrutura padrão com capacidade de atendimento de até 100 meninas.

Os trabalhos presenciais estavam suspensos com a pandemia e a coordenação reinventou novas formas para o suporte social das meninas e das famílias. As alternativas foram os trabalhos online que deram continuidade no atendimento do Siminina de forma virtual, com o acompanhamento das monitoras e dos pais ou responsáveis.