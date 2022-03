PEC 122/15 entra na pauta de votações da Câmara

Crédito: Divulgação

A Comunicação no período eleitoral, a importância da assessoria de imprensa, o planejamento de comunicação, as redes sociais no serviço público, a estrutura dos sites e portais de transparência, a publicidade e a mídia training, são os principais temas do Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios, a ser realizado nos próximos dias 31 de março e 01 de abril, de forma presencial, em Cuiabá. O evento será promovido pela Academy Brasil, em parceria com a MPX Brasil, e com o apoio da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM

A programação inclui um ciclo de palestras com a abordagem de conteúdos de interesse dos profissionais que trabalham nas prefeituras, com a responsabilidade e divulgação das ações dos gestores e secretários municipais, através da assessoria de imprensa. Entender a dinâmica e a relação com os veículos de comunicação, são pontos fundamentais que serão discutidos, pois a comunicação da área pública tem as suas particularidades.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destaca que o evento é muito importante para as assessorias dos gestores. Ele frisa que as ferramentas de comunicação são imprescindíveis para qualificar as administrações municipais e otimizar as ações em benefício da população. “Todos nós que atuamos na área pública, sabemos da necessidade em divulgar as nossas ações. Para isso, precisamos ter profissionais preparados para esta área”, disse ele, lembrando que a AMM sempre priorizou a capacitação dos servidores municipais em diferentes áreas da gestão e frisou que este é um dos serviços oferecidos pela instituição a todos os municípios de Mato Grosso.

Com relação aos temas apresentados no Encontro, a palestra sobre o Planejamento de Comunicação vai abordar a importância de ter uma política de comunicação estruturada e definida, além dos resultados concretos que podem ser alcançados com a aprovação e a atuação conforme um plano de comunicação. A apresentação vai destacar que comunicação implica decisão política e se configura como meio para alcance de um objetivo e não o fim em si mesma.

A Comunicação no Período Eleitoral, tem como meta orientar os assessores sobre as restrições estabelecidas aos agentes públicos em anos eleitorais, com destaque para as condutas vedadas estabelecidas pela legislação. Como os assessores de imprensa das prefeituras trabalham em uma área sensível, que lida diretamente com a divulgação institucional, serão orientados como devem proceder nesse período eleitoral.

A Importância da Assessoria para a Gestão Pública e o Gerenciamento de Crise, terão alguns dos pilares fundamentais para a boa aplicação da comunicação. A exposição vai esclarecer que o trabalho do assessor não é blindar uma gestão, mas ter elementos estratégicos para que a gestão esteja próxima da população de uma maneira construtiva. A apresentação também trará elementos e cases, mostrará como a assessoria de comunicação é essencial no processo de gerenciamento de crises, muitas vezes inevitável, seja por questões administrativas, seja por cunho político partidário, entre outros.

As Redes Sociais no Serviço Público, são as ferramentas digitais mais utilizadas no momento pelos assessores de imprensa. As informações sobre o uso das redes sociais por órgãos públicos, serão apresentadas. A adesão às ferramentas on-line abre um novo espaço de participação social, em que as pessoas podem denunciar, reclamar, sugerir ou elogiar as diferentes iniciativas e ações. A apresentação mostrará aos assessores, reflexões relacionadas à linguagem ideal a ser adotada pelas prefeituras, engajamento, estrutura necessária, entre outras abordagens.

A palestra A importância do Rádio e da Televisão-mídia training vai orientar os profissionais das prefeituras sobre como oferecer as pautas diárias para as redações que podem se transformar em notícias relevantes no rádio e na televisão. O conteúdo vai fornecer subsídios necessários para que o profissional veja a possibilidade de transformar a informação em comunicação e as razões para que o assessor ou político esteja sempre de portas abertas para a imprensa, ainda que seja para dizer não.

A expectativa dos organizadores do evento, é para que os participantes voltem para os municípios convictos de que o setor de comunicação das prefeituras deve ser valorizado, que os gestores reconheçam a real importância do setor dentro da estrutura organizacional de cada prefeitura.

O diretor da Academy Brasil, Marcos Paulo, ressalta a importância da capacitação para o aprimoramento e valorização dos profissionais da imprensa. “O evento será extensivo a todos que trabalham na área de comunicação das prefeituras, gerenciando a divulgação das ações municipais por meio dos sites, redes sociais, e outros meios institucionais”, assinalou.

PROGRAMAÇÃO