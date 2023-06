PEC que visa paralisar criação de unidades de conservação foi tema de audiência pública nesta segunda (15)

Em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA), promoveu, nesta segunda-feira (05.06), uma gincana entre as escolas militares Tiradentes, da Polícia Militar, e Dom Bosco II, do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 120 alunos do 2º e 3º ano competiram no Parque Mãe Bonifácia, em Cuiabá. Entre as brincadeiras, os estudantes disputaram cabo de guerra, queimada e quiz – com torta na cara em caso em erro na resposta.

O comandante do Batalhão Ambiental, tenente-coronel, Fagner Augusto do Nascimento, explicou que o intuito da atividade era levar uma mensagem de respeito e preservação ao meio ambiente de uma maneira diferente, fora da sala de aula e em meio a natureza.

“Todos os anos desenvolvemos um calendário para conscientização do meio ambiente nas escolas militares e em locais abertos à sociedade, e dessa vez não foi diferente. A ideia é promover integração, trocar conhecimento e fazer uma competição de forma saudável entre os estudantes do Tiradentes e Dom Bosco II”.

Um dos coordenadores da Escola Militar Tiradentes, 1º sargento Glauber Jordão, ressaltou que a atividade visava promover a integração entre os estudantes, somando os conhecimentos adquiridos em sala de aula e promover uma competição suadável e lúdica.

“Com isso estaremos despertando a sensibilização dos alunos, formando futuros agentes integrantes de um meio ambiente mais sustentável, tornando multiplicadores de conhecimentos. A gincana não busca mostrar quem são os melhores, mas sim demostrar respeito ao próximo. A escola precisa sempre se perceber como um ator muito importante na construção de hábitos nesses novos cidadãos”, reforçou.

No cabo de guerra, os alunos do Tiradentes levaram a melhor. “Isso mostra que a união faz a força. Foi muito boa a experiência de poder interagir com os alunos do Dom Pedro II”, disse Bianca da Silva, de 16 anos.

Gustavo André, de 15 anos, aluno do colégio Dom Bosco II, também enfatizou que a gincana foi uma maneira de estar mais próximo dos alunos do colégio Tiradantes. “Foi legal essa oportunidade de poder conhecer outros jovens que também interessam pela carreira militar e interagir com eles. Vamos esperar por uma próxima gincana”.

A gincana ainda contou com estandes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Força Tática e com uma aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além de uma tirolesa montada pelos militares do Corpo de Bombeiros.