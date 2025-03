Pedal da Guarda reafirma compromisso com saúde, esporte e inclusão em noite memorável do ‘VG com Elas’

Foi uma noite de celebração com a participação de mais de 500 ciclistas. Evento homenageou mulheres e reforçou a luta por direitos

O tradicional Pedal da Guarda Municipal de Várzea Grande realizou uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março. O evento reuniu mais de 500 ciclistas, na noite de ontem (6), entre homens, mulheres e famílias inteiras, em um percurso que teve início às 20h na Praça Sarita Baracat, no Centro da cidade e seguiu até o Parque Bernardo Berneck.

O passeio ciclístico integrou a programação do projeto “VG com Elas – Várzea Grande para Grandes Mulheres”, que promove neste mês de março atividades especiais voltadas ao público feminino. Durante o evento, a prefeita Flávia Moretti (PL) ressaltou a importância da iniciativa. “O Pedal da Guarda é um evento que celebra a força e a presença da mulher em todos os espaços, incentivando a saúde, o esporte e a confraternização. Dentro do VG com Elas, ele reforça nosso compromisso com as mulheres de Várzea Grande”, afirmou. A prefeita é uma amante do ciclismo e sempre está presente no Pedal.

A deputada federal Gisela Simona, que já participou de edições anteriores do Pedal da Guarda, destacou a importância da mulher na política e no esporte. “O pedal é um momento de lazer e inclusão, mas também de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e na política. Incentivar a participação feminina é essencial para construirmos uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou.

O vereador de Várzea Grande, Charles da Educação, ex-atleta de natação, ressaltou a relevância do esporte na vida das pessoas. “A prática esportiva é fundamental para a saúde e qualidade de vida. O Pedal da Guarda é um exemplo de como a atividade física pode unir pessoas e promover bem-estar. Hoje, homenageamos todas as mulheres que fazem a diferença em nossa cidade”, pontuou.

PEDAL DA GUARDA: Uma tradição que cresce a cada ano. Criado em 2018, o Pedal da Guarda, também conhecido como Pedal da Família, tornou-se um dos eventos mais populares da cidade, atraindo participantes de Várzea Grande e também de Cuiabá. Para esta edição especial, todas as mulheres participantes receberam camisetas personalizadas e brindes. A Banda Municipal de Várzea Grande esteve presente, animando a concentração dos ciclistas a partir das 19h.

O comandante da Guarda Municipal e subsecretário de Defesa Social, Juliano Lemos, enalteceu a participação feminina e o caráter inclusivo do evento. “Todos os anos, no mês de março, fazemos essa homenagem especial às mulheres, reconhecendo sua força e importância na sociedade. O Pedal da Guarda é um espaço de convivência, saúde e segurança para toda a família”, afirmou.

Para facilitar a participação de quem não possui bicicleta, foi disponibilizado aluguel de bicicletas a preços acessíveis no local. O evento ocorre semanalmente, com saída da Praça Sarita Baracat (antiga preça Aquidaban), às 20h e concentração a partir das 19h.

A secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria, participou pela primeira vez incentivada pela prefeita Flavia Moretti e destacou a importância da iniciativa. “O pedal de hoje simboliza a luta pelos direitos das mulheres e a necessidade de nos cuidarmos. A prefeita Flávia Moretti insiste tanto que acabei cedendo, comprei uma bicicleta e hoje estou aqui, vivendo essa experiência maravilhosa”, disse.

Cidilena, moradora de Cuiabá, atravessa a ponte semanalmente para participar do evento. “Para mim, é o melhor pedal da região. O evento de hoje foi especial em homenagem ao Dia da Mulher, e esses movimentos são fundamentais para valorizar nossa presença”, comentou.

Maria Aparecida Xavier, líder do grupo “Corogats”, que reúne ciclistas acima de 40 anos, também celebrou a edição especial. “Pedalar é uma experiência maravilhosa, fortalece amizades, melhora a saúde e nos faz sentir valorizadas. Nosso grupo começou com 11 mulheres e hoje já somos mais de 20. Participamos de todos os pedais há dois anos”, destacou.

Com um clima de celebração e fortalecimento das mulheres, o Pedal da Guarda Municipal mais uma vez reafirmou seu compromisso com a saúde, o esporte e a inclusão, promovendo um evento memorável dentro da programação do VG com Elas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT